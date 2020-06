HU de Cascavel recebe mais quatro pacientes com covid-19

O HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) recebeu mais quatro pacientes na Ala covid-19 com exame positivo para o novo coronavírus. O comunicado foi emitido na manhã desta terça-feira (9).

Três pacientes são moradores de Cascavel: uma mulher, de 59 anos, admitida no dia 06/06; um homem, de 72 anos, admitido no dia 08/06; e uma mulher, de 57 anos, admitida no dia 08/06. O quarto paciente é morador da região e foi admitido no dia 08/06. Todos permanecem internados.

O exame que confirma a doença foi entregue pelo Lacen (Laboratório Central) do Paraná. Ao todo, o HUOP recebeu 61 pacientes com exame positivo para covid-19.

Confira o boletim diário do HUOP: