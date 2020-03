HU de Cascavel recebe equipamentos para ala Covid-19

O HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) recebeu equipamentos para ala Covid-19. São 10 respiradores e 10 monitores, entregues pela Secretaria Estadual de Saúde, que serão utilizados nos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Os equipamentos são essenciais para tratamento de pacientes com suspeita ou confirmação de coronavírus. “Esses leitos de UTI são extremamente necessários, pois o que nós temos visto é que o paciente com coronavírus, apresenta muitas vezes quadro de insuficiência respiratória, precisando ser entubado e permanecer em ventilação mecânica, até a melhora do quadro pulmonar do paciente”, diz o diretor geral do HUOP, Rafael Muniz de Oliveira. “Fizemos uma logística para que conseguíssemos fazer a entrega o mais rápido possível. Esses equipamentos vão béns um pouco mais de estrutura para enfrentarmos essa demanda”, complementa o chefe da 10ª Regional de Saúde, João Avanci.

Até o momento são 15 leitos montados nesta ala, sendo dois leitos de UTI e o restante de enfermaria convencional. A capacidade é para instalação de até 32 leitos. De acordo com o diretor geral do HUOP, além dos equipamentos, também está sendo articulado recursos humanos para atender na ala. “O chamamento público já está garantido”, diz Rafael.

O HUOP também receberá o recurso de R$ 1 mi, da 4ª Vara da Justiça Federal, para compra de equipamentos. Com o recurso disponível, será feito o levantamento de valores, para leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), porém ainda não há previsão de quando estarão disponíveis no hospital.