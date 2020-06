HU de Cascavel comunica a morte de duas pessoas por covid-19

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop) comunica na manhã deste sábado (27) que dois pacientes com exame confirmado para covi-19 evoluíram a óbito.

O primeiro paciente, de 82 anos, morador de Cascavel, estava internado na Ala Covid-19 desde o dia 13 de junho.

A outra paciente, de 65 anos, também moradora de Cascavel, estava internada na ala desde o último dia 21.

Os exames que confirmam a doença foram entregues pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen).

O HU não informou se eles tinham alguma comorbidade. Mais detalhes devem ser repassados pelo boletim municipal.