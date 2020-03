HU de Cascavel arrecada recursos para compra de kits de testagem rápida do coronavírus

O HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) lançou nesta terça-feira (31) a campanha “#TodoscontraoCoronavírus: Doações ao HUOP podem salvar vidas”, que consiste em arrecadar doações em dinheiro para a compra de kits de testagem rápida do coronavírus.

A campanha é promovida pela Fundep (Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação) e pela Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná).

A aplicação dos recursos arrecadados será fiscalizada pelo Ministério Público de Cascavel, que também faz parte da campanha.

Segundo os organizadores, essa ação se deve especialmente pelo alto custo dos kits de testagem rápida, que custam de R$ 350 a R$ 390 cada um. O montante arrecadado servirá para aquisição dos kits e também para compra de insumos ou equipamentos como respiradores, além de medicamentos para o hospital.

De acordo com o reitor da Unioeste, professor Alexandre Webber, esse é um momento ímpar e todo auxílio é bem-vindo para que se possa ter a maior estrutura possível e atender a demanda que possa vir a ocorrer. “É óbvio que a capacidade instalada e os recursos disponíveis hoje para saúde pública são insuficientes para a demanda existente, pois há uma necessidade de material de proteção e, se não tivermos uma capacidade de recursos, não vamos conseguir atender essa demanda. Precisamos proteger os profissionais de saúde. Toda doação é bem-vinda e os órgãos públicos e privados estão empenhados em produzir a maior quantidade de estrutura possível pois, se tivermos necessidade, estaremos preparados”, enfatizou.

A iniciativa de promover essa ação, segundo a diretoria do Fundep, é de contribuir e unir forças nesse momento de crise pelo qual o mundo está passando. “Atitudes de colaboração podem significar muito no combate ao novo coronavírus (covid-19). Temos certeza que vai ser um benefício para toda a comunidade e esperamos que experiências como esta possam ser replicadas porque são de grande impacto na nossa comunidade. Cada pessoa ou empresa pode doar o quanto puder”, enfatizaram.

Doações

Segundo informações do HUOP, todo tipo de doação de EPI (Equipamento de Proteção Individual) é bem-vinda. Já que além da questão de recursos financeiros existe uma dificuldade grande em comprar esses produtos que devido à grande demanda a oferta dos fabricantes diminuiu considerável e os preços também aumentaram. Entre os produtos que podem ser doados ao hospital estão: luvas de procedimento, aventais de contágio, máscaras triplas descartáveis, máscaras N95 e até mesmo equipamentos como respiradores.

As doações devem ser feitas em nome da Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-graduação

CNPJ 72.453.459/0001-51

SICOOB

AG. 4370

CONTA CORRENTE 46524-0

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AG. 3181

OPERAÇÃO 003 (PJ)

CONTA CORRENTE 71-8