HU de Cascavel ajuda arrecadar donativos para Cootacar

O HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) está ajudando a arrecadar donativos para a Cootacar (Cooperativa dos Trabalhadores Catadores de Material Reciclável de Cascavel). “A cooperativa havia nos solicitado ajuda para doações de álcool em gel, no entanto, percebemos que a necessidade deles no momento é maior, faltam alimentos e material de limpeza. Como o Huop tem recebido bastante solidariedade, pensamos em retribuir isso ajudando as pessoas que mais precisam nesse momento”, diz o assessor especial do reitor, Edson Souza.

O assistente social e responsável técnico da Cootacar, Jonatas Barreto, explica que devido à pandemia do covid-19, e a paralisação de algumas atividades, o ramo dos trabalhadores da cooperativa sofreu com o recurso financeiro. “Houve a paralisação das atividades do processo de comercialização do material reciclável e com isso, eles estão sem receber o recurso financeiro nessas paralisações”, diz.

Apesar da volta das atividades após a quarentena dos materiais, os valores para venda têm diminuído de forma considerável, o que preocupa os trabalhadores. Para isso, as doações são necessárias. São cerca de 60 famílias que serão beneficiadas. “Até agora não conseguimos nenhum auxílio de órgãos oficiais e gostaríamos de ressaltar que a cooperativa realiza um serviço essencial, e que eles precisam de ajuda”, comenta.

COMO DOAR

Os materiais mais necessários na cooperativa no momento são: material de limpeza e alimentação. Os donativos podem ser entregues diretamente na Direção Administrativa do HUOP, em horário comercial (informações: 3321-5340). Há também empresas parceiras na campanha, como o Mercado Pedralli, localizado na Rua João Modesto Braga, 484, no bairro Santos Dummont, que montou cestas básicas para doação, e a Cruzeiro Sul Virtual – Polo EAD, localizada na Rua Ponta Grossa, 3294, que também fará uma doação de cesta básica a cada matrícula efetuada.