Uma fêmea de veado-mateiro (Mazama americana) foi devolvida à natureza nesta terça-feira (21). O animal havia dado entrada no Hospital Veterinário do Refúgio Biológico de Itaipu, no último dia 10 de abril, após ter sido atacado por cães e salva por produtores rurais, que acionaram a Força Verde. A fêmea se recuperou totalmente das lesões, estando apta para retornar ao seu habitat. A soltura ocorreu no Parque Nacional do Iguaçu (PNI).

Relacionado