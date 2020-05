O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop) comunica mais um exame positivo para Sars-Cov-2. A paciente, tem 52 anos, é moradora de Cascavel, foi admitida na Ala Covid-19 no dia 20/05 e recebeu alta no dia 23/05.

O exame que confirma a doença foi entregue pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen). Ao todo, 24 pacientes que passaram pela unidade hospitalar tiveram o resultado positivo para Covid-19. Ao todo no Paraná são 3.311 casos postivos.

Clique e confira o Boletim