Hospital Pequeno Príncipe é eleito uma das 100 Melhores ONGs do Brasil

O Hospital Pequeno Príncipe foi uma das instituições vencedoras do Prêmio Melhores ONGs 2019. A divulgação dos vencedores aconteceu em São Paulo, na noite da última segunda-feira ( . “Este prêmio reforça o nosso compromisso com a excelência na gestão, que promove a melhoria contínua dos nossos indicadores e se reflete, diretamente, na qualidade da assistência e do cuidado que prestamos aos meninos e meninas do Brasil”, declarou o diretor técnico do Hospital, Dr. Donizetti Dimer Giamberardino Filho.

O prêmio é organizado pelo Instituto Doar, que conta com o apoio de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para avaliar 47 critérios relacionados à estratégia de atuação, representação, gestão, planejamento, financiamento e comunicação das organizações inscritas.

Segundo o presidente do Instituto Doar, Marcelo Estraviz, o objetivo do prêmio é fortalecer a cultura da doação, reforçando a confiabilidade de cada organização. “Quando apontamos, por meio do prêmio, quais entidades têm se destacado na gestão de recursos, estamos certificando que é seguro doar e incentivando outras entidades a seguirem modelos transparentes de gestão”, comenta.

Etapas

A escolha das 100 “Melhores ONGs” começou em abril. Pela primeira vez, entidades de todos os Estados brasileiros participaram da seletiva. A primeira fase contou com 757 inscritos, um crescimento de 12% em relação ao número de participantes de 2018.

Após a primeira etapa, 400 organizações foram para a fase, na qual pesquisadores analisaram documentos. Esta etapa garantiu a presença de 200 ONGs na fase final, em outubro, quando foram avaliadas pelos jurados. A seleção incluiu uma reunião da comissão organizadora, envolvendo pesquisadores da FGV, Sociedade civil e integrantes do Instituto Doar.