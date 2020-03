O Hospital Municipal de Foz do Iguaçu recebeu novos equipamentos para os leitos que estão sendo montados para ampliar a capacidade do município em atender os infectados com o novo coronavírus.

Além disso, anexo ao hospital, o Centro de Triagem para o coronavírus está em fase final de montagem.

No local já estão funcionando o Plantão Coronavírus e um Pronto Socorro.

Foz do Iguaçu contará com 47 leitos de UTI ( Unidade de Terapia Intensiva).