Horóscopo semanal de 9 a 16 de novembro de 2019

Áries

Essa semana as coisas darão uma agitada, mas você precisa dar uma pausa em toda essa energia. Economize os assuntos superficiais e tente descansar para estar mais preparada no futuro. E mesmo que seja difícil desacelerar no começo, você precisa entender a importância disso para o sua saúde mental.

Touro

A semana agora é para recomeçar. Desapegue de muitas coisas e vá atrás de um espaço para abrigar o novo. Assim, essa será a melhor forma para se redescobrir e refletir para achar a sua própria verdade. Fique mais atento, pois muito progresso ocorrer em sua vida, e se você não prestar atenção, poderá perder grandes oportunidades.

Gêmeos

O coração falará muito mais alto durante essa semana. É importante que para se sentir mais confiante terá de relembrar do seu charme e conhecimento. O Horóscopo Semanal alerta e incentiva a se divertir bastante durante a semana.

Câncer

A criatividade será o ponto forte durante a semana. Assim, tudo pede que você deixe as ideias fluírem e as use como vantagem em sua área profissional. É bom aproveitar essa fase também para explorar novos conhecimentos e outras áreas que tragam crescimento para você.

Leão

A terceira semana de novembro veio com tudo para você. A vida social não irá parar e será muito importante que você aproveite bastante esses dias. Porém, muitos irão te procurar para receber ajuda e você terá de ouvir o seu coração para saber se esse seu auxílio será positivo ou negativo na vida de tal indivíduo. Por isso, acredite nas suas intuições.

Virgem

O Sol em Escorpião fará com que as características de praticidade e observação se sobressaiam durante essa semana. Aproveite esse momento, pois isso te trará ótimos resultados no campo financeiro. Você precisa ter um grande autocontrole sobre o seu comportamento, pois o seu sentimento de posse pode ser um grande empecilho em suas relações amorosas. Cuidado!

Libra

O seu desejo por liberdade está cada vez mais forte. Por isso, alerta para que não deixe isso tomar conta dos seus pensamentos. Apesar deste sentimento, mostrar que você é uma pessoa mais evoluída e almeja independência, pode fazer com que você seja muito rígida.

Escorpião

Muitos assuntos inacabados estão prestes a te levar a loucura. Mas não se preocupe! O Sol em seu signo fará com que esse momento de confusão passe e tudo se ajeite da melhor forma. Fique alerta e volte a sua atenção para assuntos importantes, e pare de gastar todas as suas energias em problemas banais.

Sagitário

O Horóscopo Semanal mostra que nesta semana as pessoas que estarão ao seu redor terão dificuldades para te entender. Por isso, será necessário que você seja um pouco mais claro em tudo o que quiser transmitir.

Capricórnio

A semana começará com tudo. Esse será um período com muito mais gás para aproveitar momentos incríveis. Terá grandes destaques em sua vida profissional, pois finalmente será reconhecido pelos seus esforços.

Aquário

O fim de novembro será positivo para os aquarianos. Terá grandes oportunidades de se destacar na carreira ao longo da semana. Para isso, é preciso que conte com a ajuda de amigos, familiares e invista em novos conhecimentos.

Peixes

O amadurecimento chegará e isso acabará fazendo com que os seus objetivos fiquem cada vez mais claros. O seu processo de autoconhecimento ficará mais forte e independente das opiniões alheias. É preciso que você não se pressione para não viver aquilo que os outros querem que você viva.

Horóscopo nascido em 9 de novembro

Os nascidos em 9 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Escorpião – Áries. São um pouco indecisos, vagarosos e confusos, até à idade da adolescência. Depois se definem e podem exercitar seu lado positivo e lutador, dinâmico e responsável. Seu número principal é o 17, formado de 1, do Sol e de 7, Netuno. São dois astros de natureza divergentes. Enquanto o Sol é luz, força, energia, claridade, ações definidas, franqueza e sinceridade. O outro é nebulosidade, ações veladas, ocultismo, mistérios, timidez, limitações, pessimismo, complexos íntimos etc. Mas juntos formam o 8, de Saturno, que representa seriedade, responsabilidade, moderação, recolhimento e austeridade. Indica vida longa e heranças.

Horóscopo nascido em 10 de novembro

Os nascidos em 10 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Sagitário. Possuem grande inteligência e facilidade para aprenderem de tudo um pouco. Em geral são francos, honestos e sinceros. Seu número principal, do dia do nascimento é o 18, formado de 1, Sol e de 8, Saturno. Juntos formam o 9, de Marte, ousado, corajoso, aventureiro, expansivo e agressivo, violento e generoso ao mesmo tempo.

Horóscopo nascido em 11 de novembro

Os nascidos em 11 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Capricórnio. São conservadores, elegantes, responsáveis, honestos e bem intencionados. Possuem sentimentos e posturas generosas e boas. Seu número principal é o 19, formado de 1, do Sol e de 9, de Marte. O Sol que dirige, exerce o poder e a autoridade, mas que acaba ficando solitário. Marte que é ousadia, coragem, determinação, agressividade e violência, ações impulsivas e impensadas.

Anjo do dia 9 de novembro

O Anjo protetor do dia é Hekamiah, que ajuda a conquistar o reconhecimento e os méritos, o lugar e o emprego que merece. Confere um caráter nobre, franco, generoso e valente. Confere dignidade e lealdade. É fiel nas questões de honra, ao juramento e ao compromisso assumido.

Anjo do dia 10 de novembro

O anjo protetor do dia é Lauviah, que dá espírito de premonição e sonhos proféticos. Dá grande compreensão das coisas divinas. Confere talento para escrever, assim como para o jornalismo, a literatura e a inspiração para escrever livros sobre diversos temas. Ajuda a se livrar da melancolia e da depressão. Faz realizar descobertas maravilhosas, de benefício ao próximo. Dá gosto pelas artes, a música e a filosofia.

Anjo do dia 11 de novembro

O anjo protetor do dia é Caliel, que ajuda nos processos complicados. Esclarece dúvidas, faz triunfar a inocência e punir os culpados. Confunde os falsos testemunhos. Dá grande habilidade nos estudos ligados às ciências em geral, assim como nos trabalhos manuais, artesanato e nas artes plásticas, na literatura e na poesia. Confere distinção na magistratura e nos estudos da Lei e da Justiça.