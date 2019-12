Horóscopo semanal de 7 a 14 de dezembro

Áries

Essa semana está ótima para fechar acordos e resolver problemas no trabalho. Nas horas vagas, tente relaxar. Agora, no amor, você poderá contar com seu par para apoiar suas decisões e, se estiver só, pode conhecer alguma pessoa tímida.

Touro

Nesta semana você terá pique para se exercitar e até tentar algumas mudanças no seu visual! No amor, fase calma. E quem está só, fique atento, uma pessoa que mora longe pode balançar seu coração.

Gêmeos

No trabalho vai esbanjar criatividade e poderá contar com a sorte caso lide com o público. Você saberá usar muito bem as palavras para aconselhar quem estiver ao seu lado. No amor, a fase é positiva para acertar pendências a dois.

Câncer

Vamos começar o seu de forma diferente, falando primeiramente sobre amor. O motivo disso é que a conquista tem tudo para evoluir para um compromisso! Agora, quem já tem um par, a coisa não está tão boa assim, melhor ter paciência e flexibilidade da sua parte. Na vida profissional, um projeto engavetado deverá ganhar asas e pode esperar momentos felizes com parentes.

Leão

Por esses dias, terá chance de mudança na carreira e pode ser emprego ou cargo novo. No campo familiar, é possível que receba um pedido de um parente. No romance, tudo passivamente bem. Se está só e a fim de se amarrar, invista em alguém com pé no chão.

Virgem

Fase ótima para fazer acordos ou lidar com vendas, caso trabalhe com isso. É provável que uma boa notícia chegue até você. Os astros dizem que talvez possa começar um curso. No amor, ajude o par e resolva tudo com delicadeza. Na paquera vai rolar possessividade.

Libra

Os astros indicam que nesta semana você saberá sair na vantagem direitinho! No amor, promessa de muita cumplicidade. E quem está só, pode se apaixonar por alguém de repente.

Escorpião

Os astros prometem sucesso para quem trabalha em casa ou com imóveis. Mas faça tudo com atenção, pois detalhes podem escapar. No campo familiar, podem precisar do seu apoio. No amor, a promessa é de romance gostoso, mas na conquista pode rolar desilusão.

Sagitário

Procure ter mais cautela ao gastar porque pode haver imprevistos. Essa semana, pode ser que tenha que lidar com segredos. E os astros prometem proteção para isso. No amor, a vida a dois está perfeita, cheia de carinho e intimidade. E se está só, é possível que se interesse por pessoa comprometida.

Capricórnio

Os astros sugerem dividir suas tarefas para não se sobrecarregar no serviço. Mas tome cuidado com as palavras ao se dirigir aos colegas. Nas horas livres, procure descansar e se divertir. No amor, união abençoada.

Aquário

Que tal começar colocando em prática suas ideias originais, sobretudo se trabalha por conta. Mas olha, não descuide da saúde. No amor, cuidado para não se estressar por causa de grana. Agora na paquera, os astros avisam que você vai exigir algo mais sério.

Peixes

Aproveite a semana para abraçar suas tarefas profissionais e alcançar seus objetivos, reflita bem aonde quer chegar. No amor, a fase positiva para tomar decisões com seu par. E quem está solteiro, porque é possível que se encante por alguém em festa ou evento religioso.

Horóscopo nascido em 7 de dezembro

Os nascidos a 7 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Libra. São diplomáticos, elegantes, vaidosos, comunicativos e possuem alguns talentos para as Artes em geral e para as comunicações. Podem gostar de cantar, de representar e de falar em público.Seu número principal é o 16, formado de 1, Sol e de 6, Vênus, os astros mais brilhantes do nosso sistema. A soma dá o 7, de Netuno, que lhes confere dons para normais, grande intuição e poder carismático, desde que sigam seu sexto sentido que é muito bom. No fundo lhes confere timidez e alguns complexos íntimos, que jamais revelam a alguém.

Horóscopo nascido em 8 de dezembro

Os nascidos a 8 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Escorpião. Quase sempre são vítimas das próprias paixões, dos exageros da personalidade e do espírito de aventura, que não leva nada a sério. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia Cabalística é o 17, formado de 1, do Sol e de 7, de Netuno. Mas juntos formam o 8, de Saturno, símbolo de austeridade, severidade e conservadorismo. Indica também dificuldades e progresso muito lento.

Horóscopo nascido em 9 de dezembro

Os nascidos a 9 de dezembro são de Sagitário com a personalidade de Sagitário e Áries. São comunicativos e dotados de grande simpatia. A palavra é fácil e o senso de humor é engraçado. Seu número principal, do dia do nascimento é o 18, formado de Sol, 1 e de 8, Saturno. Ambos exercem o poder e a autoridade, cada um ao seu modo. Juntos formam o 9, de Marte, que revela coragem, decisão, ousadia, irreverência, determinação e aventura. Revela ligações com o estrangeiro.

Anjo do dia 7 de dezembro

O anjo da guarda do dia é Ielahiah, que faz conquistar a simpatia e os benefícios de advogados e juizes para suas causas. Protege e defende contra ladrões, assaltos ou atentados. Faz ter coragem e determinação diante das adversidades. Ajuda a conquistar celebridade.

Anjo do dia 8 de dezembro

O anjo protetor do dia é Sealiah, que confere boa saúde e que cura doenças de forma natural. Tem domínio sobre a vegetação e toda a Ecologia. Dá vida e saúde a tudo o que respira. Confere amor pelos estudos e pela cultura e faz tudo para aprender de tudo um pouco. Dá um caráter franco, generoso e valente. Consegue meios necessários para viver de modo confortável.

Anjo do dia 9 de dezembro

O anjo protetor do dia é Ariel, que confere pensamentos elevados e sonhos proféticos. Mas também espírito de premonição. Leva a descobrir segredos e a esclarecer mistérios importantes. Leva a ver em sonho aquilo que se deseja saber intensamente. Ajuda a resolver problemas difíceis e faz agir com prudência.