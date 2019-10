Horóscopo semanal de 5 a 12 de outubro

Áries

Momento ótimo para trabalhos em equipe ou para levar a sério aquele projeto em sociedade que estava pensando em fazer! Talvez esteja na hora de aprender algo novo e sair um pouco da caixinha! Amor: Ótima fase com par, mas, se estiver só, cuidado com romances proibidos! Números: 48, 49 e 14.

Touro

Aquele pique para se dedicar à carreira vai aumentar. Mas, um conselho importante é: saiba escolher bem os colegas com quem pode contar! Está na pista? Existe uma grande chance de sentir atração por uma amizade próxima. Números: 22, 42 e 52.

Gêmeos

Época positiva para crescer no trabalho ou dar aquele up na vida profissional. Troque experiências novas com seus amigos. Amor: Com quem ama, fale sobre seus planos e projetos futuros, porque ela pode estar inclusa neles, não é mesmo? Números: 44, 37 e 11.

Câncer

Pode rolar aquela tensão básico no trabalho.Evite ao máximo mais problemas! Em compensação, ótima fase para dar aquela caprichada no visual. Alguém da sua rodinha de amigos pode fisgar seu coração. Caiu na rede é peixe, hein! Números: 25, 45 e 29.

Leão

Opte por atividades em equipe! Assim, as metas podem ser cumpridas mais facilmente essa semana. Se conseguir tirar um tempinho para si, ótimo astral para fazer aquela viagem que sempre quis. Amor: Alguém mais velho pode mexer com esse coração. Já com o par, sua relação estará blindada contra o mal. Números: 19, 38 e 58.

Virgem

Se for receber aquela graninha extra, guarde! Nada de ficar torrando sem motivo, apenas por impulso. Amor: Nova paixão pode desenrolar e se tornar algo mais sério. Na vida a dois, estará cheio de carinho e intimidade. Números: 8, 18 e 39.

Libra

Período de sorte no trabalho. Aproveite para se empenhar! Cuide-se para que nenhum mal-estar atrapalhe seus compromissos. Amor: Procure demonstrar mais seus sentimentos e companheirismo para quem gosta. Números: 1, 11 e 30.

Escorpião

Seja gentil com seus colegas de trabalho e os clientes. Isso vai contar muitos pontos para você. Ótimo momento para cuidar da sua saúde e da sua beleza. Amor: Alguém do passado pode voltar e dar aquela balançada nas suas emoções. Mas, pense bem se realmente vale a pena viver um romance secreto. Números: 21, 22 e 41.

Sagitário

Usando sua criatividade e bom papo, você saberá resolver os problemas do trabalho. Já nos momentos livres, divirta-se com os amigos. Agora, tome cuidado: pode ser que reencontre um ex. Só você para me dizer se isso é bom ou ruim! Números: 57, 4 e 43.

Capricórnio

Momento de crescimento no trabalho e de superações. Caso faça alguma entrevista de emprego, tem tudo para dar certo. No romance, pode seduzir alguém próximo de você. Números: 3, 22 e 17.

Aquário

No trabalho, Aquário, explore seus pontos fortes e invista em cursos novos. Chegou seu momento de brilhar no emprego. Amor: Valorize a pessoa que gosta e seja menos ciumento. Valeu? Números: 50, 17 e 44.

Peixes

Não se arrisque em transações duvidosas. Ninguém quer perder dinheiro, né? Alguém especial do passado pode voltar. Amor: Use e abuse do carinho e companheirismo para quem está ao seu lado. Revele sua ousadia entre quatro paredes! Números: 31, 25 e 53.

Horóscopo nascido em 5 de outubro

Os nascidos a 5 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Peixes. São amorosos, emotivos e sentimentais, melindrosos e ressentidos. Podem se magoar com pequenas coisas e palavras impensadas, se isolar e se afastar, sem nada dizer ou declarar. Seu número principal, do dia do nascimento é o 12, formado de 1, Sol e de 2, da Lua. A soma dá o 3 de júpiter, de sabedoria, proteção e apoio, aos menos favorecidos.

Horóscopo nascido em 6 de outubro

Os nascidos a 6 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Câncer. São bonitos e elegantes, atrativos e sensuais. Gostam, do que é Belo e do que diverte, entretém e ameniza a vida. Seu número principal é o 13, formado de 1, do Sol e 3 de Júpiter, dois astros de natureza nobre. O Sol que detém o poder nas mãos, o mando, a direção, mas que conduz à inevitável solidão. A soma dá o 4, de Urano, astro da modernidade, símbolo do trabalho e da evolução, das ideias futuristas, criatividade e ciências modernas em geral.

Horóscopo nascido em 7 de outubro

Os nascidos a 7 de Outubro são do signo de Libra com a personalidade de Leão. Possuem nobreza de caráter e quase sempre uma educação de berço primorosa. Gostam da vida social e se comunicam muito bem. Seu número principal, do dia do nascimento é o 14, formado de 1 do Sol, e de 4, Urano. Ambos são de caráter progressista e social elevado. Mas juntos formam o 5, de Mercúrio, que confere boa comunicação, inteligência, muitas amizades e boa popularidade. Possuem dom para o comércio, a indústria e a prestação de serviços.

Anjo do dia 5 de outubro

O anjo protetor do dia é Nithael, que consegue os favores dos poderosos e das autoridades, civis, militares e eclesiásticas. Domina sobre os reis e sobre as honrarias – Dá estabilidade aos governos e aos impérios. Faz o progresso de um país. Ajuda a conseguir celebridade, pela eloquência e pelas virtudes.

Anjo do dia 6 de outubro

O anjo protetor do dia é Mebahiah, que confere espírito religioso ou místico, faz cumprir o dever e a praticar a bondade e a generosidade de uma forma elevada. Faz ser justo e honesto, consola e dá alegria. Confere grande fertilidade aos casais e sua família geralmente é numerosa. Faz ter o espírito solidário e confortador, animador e otimista.

Anjo do dia 7 de outubro

O anjo protetor do dia é Poiel, que atua em todas as coisas que são elevadas e construtivas. Grande é o seu poder de socorro aos que a ele recorrem. Ele atende todos os pedidos sem distinção e sem discriminação. O que importa é fazer o Bem e ajudar a quem precisa.