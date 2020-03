Horóscopo semanal de 28 de março a 3 de abril

ÁRIES

Nesse signo, o planeta vermelho promete descontrair de vez o astral da paixão, ainda mais nos momentos de intimidade. Você terá mais liberdade para expressar seus desejos e pode surpreender o par com um jeitão mais solto e inovador na cama. Assuntos domésticos vão exigir sua atenção.

TOURO

Esta semana começa em março e acaba abril e o período de transição de um mês pro outro será marcante para o seu coraçãozinho. No dia 3 de abril, Vênus se despede do seu signo e entra em Gêmeos, onde permanecerá por vários meses. O perigo é que seu astro guardião vai mexer bastante com o seu sentimento de posse, então se você tem um mozão, fique de antena ligada para não exagerar no ciúme.

GÊMEOS

Acabou a tormenta de Vênus em seu inferno astral! O planeta do amor ingressa em seu signo nesta semana, anunciando um novo tempo, bem mais positivo, alegre e sortudo para a sua vida amorosa. Para quem já tem um bem pra chamar de seu, a dica é valorizar a companhia nesses dias difíceis! No trabalho, a ordem dos astros é evitar tretas e não discutir com os superiores. Nas finanças, vale trocar ideia com gente mais experiente.

CÂNCER

O astral será favorável para você mudar algo que deseja em seu serviço e que nesta semana não faltará vontade para trabalhar. Agora, no amor, a coisa tá meio fracassada. É que Vênus ingressa em sua 12ª Casa nesta semana, indicando decepções, desilusões, desencontros e até traição. Pode rolar uma atração física de tirar o fôlego e o juízo, capaz de fazer você esquecer do álcool em gel. Cores: rosa e preto. Números: 6, 17 e 43

LEÃO

Leão, o conselho dos astros para você nesta semana é: não confie em todo mundo! Mesmo com o Coronavírus solto por aí, um envolvimento de futuro pode estar prestes a começar! Vênus também vai jogar no seu time e ingressa em Gêmeos na sexta-feira, sinal de que seu brilho leonino vai ficar um arraso e você tem tudo para fazer um tremendo sucesso, principalmente com pessoas ligadas o seu círculo de amizades!

VIRGEM

Virgem, nesta semana, o segredo para não surtar no trabalho será ter jogo de cintura! Não leve tudo a ferro e fogo. No amor, Júpiter e Plutão somam forças em sua Casa da paquera e anunciam um período de oportunidades para impressionar e ganhar o crush.

LIBRA

Libra, o conselho dos astros para você nesta semana é: reveja suas prioridades! O lazer pode, sim, ficar para depois e um pouco de solidão, inclusive, deve te fazer bem. No amor, as novidades que vão rolar nesta semana virão de bandeja para a sua vida amorosa e a primeira delas chega de Marte, que começa a se movimentar em seu paraíso astral no dia 30 de março.

ESCORPIÃO

Pode colocar na conta da Lua, que começa a segundona mal-humorada e arruma treta com os astros. Isso pode deixar seu jeito ainda mais arredio e desconfiado do que já é. Inclusive, vejo risco de treta em família. Marte é outro que vai mexer com o seu astral e entra em Aquário logo no início da semana, botando a intimidade com quem ama no modo turbo.

SAGITÁRIO

O melhor é pegar leve nas suas opiniões, porque no fim das contas, vai ter que ficar todo mundo um olhando pra cara do outro por um tempinho ainda. Nas finanças, o momento é bom para replanejar suas contas. No amor, os astros avisam que terá surpresas incríveis nestes dias. Marte, que rege seu paraíso astral, começa a brilhar em Aquário no dia 30 de março, empoderando a sua comunicação e o seu lado sociável.

CAPRICÓRNIO

Marte começa a semana em ritmo de mudança. O planeta vermelho passa a influenciar diretamente os seus interesses materiais, o que promete um período fértil para o trabalho e novo aprendizados e deve te dar uma visão financeira privilegiada. É hora de pegar mais leve e maneirar nas exigências com a pessoa amada – principalmente se você tá de quarentena com ela.

AQUÁRIO

Os astros trazem ótimas notícias e o coração aquariano tem motivos de sobra para comemorar as boas novas. Marte ingressa em seu signo na segunda-feira, dia 30 de março, e promete esquentar o clima na paixão, deixando seu carisma e seu dom para se expressar no modo power. Eu vejo que você pode despertar sentimentos intensos por alguém que conhece e declarações inesperadas devem rolar, ainda que seja de forma virtual. A coisa só melhora para o seu lado, já que Vênus começa a brilhar em Gêmeos na sexta-feira, dia 3 de abril.

PEIXES

A primeira notícia quem traz é Marte, que dá uma de afrontoso e passa a agir em seu inferno astral a partir de segunda-feira, dia 30. Também muda de signo e de cenário, enaltecendo o clima de cumplicidade com a pessoa amada. No trabalho, apesar desse clima esquisitão que estamos vivendo, vejo um alento para você: o astral é propício para negociar ganhos ou encontrar meio de lucrar. Tenha cautela com falsos amigos e use sua intuição.

Horóscopo nascido em 28 de março

Os nascidos em 28 de Março são do signo de Áries com a personalidade de Aquário. São inteligentes, ativos, espertos, independentes e muito criativos, também originais e exóticos. Por isso mesmo são incompreendidos e criticados pelos demais. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia Cabalística é o 29, formado de 2, Lua, e de 9, Marte. São de naturezas diferentes. Juntos formam o 11, o número da tecnologia, da criatividade, da solidariedade, do amor ao próximo e da evolução cósmica. Mas seu lado negativo é muito cruel.

Horóscopo nascido em 29 de março

Os nascidos em 29 de Março são do signo de Áries com a personalidade de Gêmeos. São bastante comunicativos, em geral conseguem muitos amigos e se tornam extremamente populares e benquistos, embora sejam comentados e criticados também. São instáveis e às vezes volúveis em seus sentimentos. Seu número principal, do dia do nascimento é o 30, formado de 3, Júpiter e de zero. Júpiter que é símbolo de conhecimento, cultura, sabedoria, estudos, filosofia, viagens e comunicação com o exterior. Liga as pessoas a estrangeiros e os fazem viver longe do lugar onde nasceram. Representa o Direito e o Magistério. Provoca duplicidade amorosa e mais de um casamento no decorrer da vida.

Horóscopo nascido em 30 de março

Nascidos no dia 30 de Março são do signo de Áries com a personalidade de Câncer. São dados à leitura e gostam de estar sempre bem informados. Seu número principal é o 31, formado de 3, Júpiter e de 1, Sol. São dois astros de energia positiva, de liderança e de generosidade. Juntos formam o 4, de Urano, que revela originalidade, evolução, progresso, modernidade e espírito fraterno.

Anjo do dia 28 de março

O anjo da guarda do dia Haziel, que faz buscar e obter a misericórdia divina, bem como as amizades e os favores das pessoas de grande projeção. Realiza o cumprimento de uma promessa. Faz amar os estudos, a cultura, a sabedoria material e pode buscar também a sabedoria do espírito. Faz ter boa fé, leva à reconciliação, à harmonia e à paz.

Anjo do dia 29 de março

O anjo que rege o dia 29 de Março é o Aladiah, da hierarquia angelical dos Querubins. São os guardadores dos registros sagrados e ajudam para que o plano divino seja cumprido. Dizem que são os guardiões da luz e das estrelas. Protegem a humanidade para que todos se sintam positivos e prósperos.

Anjo do dia 30 de março

O anjo protetor do dia é Laoviah, que protege contra o orgulho e a ambição desmedida, bem como contra a calunia e as maledicências, contra os naufrágios e os fracassos da vida. Faz conseguir boas amizades e prestígio, estima e sucesso nas empresas. Dá talento e celebridade.