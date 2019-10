Horóscopo semanal de 26 a 02 de outubro

Áries

No trabalho, pode liderar tarefa em grupo ou formar sociedade. Você está com sorte no jogo – a fase é boa para fazer uma fezinha. Amor: Tudo ótimo também no amor! Um romance iniciado agora tem tudo para ficar mais sério.

Touro

Quer se firmar no serviço? Então, é hora de mostrar toda a sua experiência. Nesta semana você conseguirá tomar decisões importantes ligadas à família ou ao lar. Amor: a vida a dois está cheia de cumplicidade.

Gêmeos

Controle a língua! Esta semana, conversas em excesso podem prejudicar sua produtividade. Se você trabalha em casa ou com familiar, conte com ajuda da sorte. Amor: esta semana tá rolando um astral apaixonado no relacionamento.

Câncer (21/6 a 21/7)

É grana extra que você quer? É possível que fature com algo feito em casa ou tenha sorte em jogos e sorteios. Esta semana, debater ideias com gente experiente será saudável. Amor: seu lado sensuellen está com tudo.

Leão

Tem coisa melhor que receber uma grana inesperada? Isso pode acontecer essa semana por conta de um trabalho que pode pintar. Amor: falta de diálogo mais ciúme: a conta não fecha e o amor pode balançar.

Virgem

No trabalho, seu jeito responsável será seu trunfo. Lembre-se de levar essa responsabilidade para os gastos também: coloque tudo na ponta do lápis para não se estressar quando a fatura do cartão chegar. Amor: relaxe e abra mais seu coração para curtir as delícias da paixão.

Libra

Conselho do dia: não tente aceitar mais responsabilidades do que consegue assumir. Caso pinte um negócio lucrativo demais, duvide: pode ser cilada, Bino! Amor: é melhor evitar cobranças e cenas de ciúme.

Escorpião

Tá sonhando com uma promoção no seu emprego? Então, não tenha medo e abra o jogo com gerente ou com sua chefia. Nesta semana, ouvir os conselhos de gente mais velha pode ajudar muito, viu? Amor: o romance terá altos e baixos.

Sagitário

Na carreira, aposte em cursos e no contato com colegas experientes, que sempre podem abrir seus horizontes. O astral é positivo para se divertir com a turma e até fazer novos amigos. Amor: na relação, vale a pena falar sobre o futuro.

Capricórnio

A semana será propícia para alcançar metas na vida profissional. Aí tem tudo a ver com você, né, capricorniano, que vive sonhando com progresso no trabalho. Amor: demonstrar amizade fará bem à vida a dois.

Aquário

Se está querendo alavancar sua carreira, um curso pode te ajudar muito. Os astros não vão estragar seus planos de viagem, mas cuidado com imprevistos. Amor: a relação amorosa está protegida, mas é bom não aceitar pitacos da família.

Peixes

No trabalho, trocar ideias com chefes ou colegas vai te fazer um bem danado. A fase é positiva também para cuidar da saúde. Amor: pode comemorar que terá uma ótima sintonia na vida a dois.