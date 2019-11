Horóscopo semanal de 16 a 23 de novembro

Áries

O astral está superfavorável para investir em hábitos saudáveis! A hora é agora! No trabalho, se está de olho em uma promoção, mostre que dá conta de qualquer tarefa! Se estiver só, a atração será quente na paquera!

Touro

Touro, essa semana, podem surgir algumas dificuldades, mas não desanime! Concentre-se mais no trabalho e bola pra frente. Agora, no amor, se já tem um par, pode esperar por muito carinho e romantismo

Gêmeos

O conselho dos astros para você nesta semana é que vale a pena fazer alguns sacrifícios em nome do seu bem-estar. Melhor evitar assuntos delicados esta semana! Agora, na paquera, seu poder que atração vai estar a milhão!

Câncer

Para os cancerianos, os astros indicam que a semana está boa pra fazer consertos ou começar reforma em casa. Paixão à primeira vista pode aquecer seu coração! Pra quem já tem par, a coisa tá menos animadora e o segredo é ceder mais na relação, ok?

Leão

Para você de Leão, melhor maneirar na teimosia se não quiser ter complicações no ambiente de trabalho. Ela vai ajudar a lidar com qualquer assunto. Se está só, não esconda seu interesse na paquera.

Virgem

Essa semana, será mais fácil organizar suas coisas e terá mais habilidade para lidar com dinheiro. Mas olha, os astros indicam também que é importante manter a rotina bem longe. No amor, não economize no diálogo. Na paquera, pode rolar um lance passageiro.

Libra

Os astros indicam que podem surgir boas oportunidades de ganhar uma graninha extra essa semana. No amor, você e a pessoa amada tem tudo para se entender melhor. Quem está solteiro, chances de conquistar aquele crush.

Escorpião

Escorpião, fim de ano está quase aí, você deu o seu melhor, agora é hora de relaxar e encarar a vida com um pouco mais de leveza. No amor, as coisas estão bem mais ou menos. Para o romance não se desgastar, diminua as cobranças. Se estiver solteiro, um mal-entendido pode atrapalhar a conquista.

Sagitário

Ver a vida de forma positiva é muito bom, mas olha, nessa semana, melhor controlar o otimismo no serviço, ser otimista demais pode causar decepção. No amor, fique atento: as cobranças podem tirar o brilho do romance.

Capricórnio

Os astros indicam que você pode conseguir aumento ou subir de cargo no trabalho. Aproveite para investir no seu aprimoramento pessoal. No amor, valorize o companheirismo. Quem está só, pode esperar altos e baixos na paquera.

Aquário

Momento para traçar novas metas, colocar na ponta do lápis o que ainda falta realizar e cuidar mais de você! Essa semana, os astros recomendam cuidar mais da aparência e investir em sua saúde. No amor, o desejo vai esquentar a vida a dois e também a paquera.

Peixes

Os astros recomendam cuidado com discussões no serviço. No amor, é hora de valorizar os pontos em comum com a pessoa amada. Quem está só, o truque é investir no bom humor para encantar a pessoa.

Horóscopo nascido em 16 de novembro

Os nascidos no dia 16 de Novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Virgem. São observadores, inteligentes e irônicos, na hora de criticar ou tecer comentários sobre algo ou alguém. Seu número principal é o 24, formado de 2, Lua e de 4, Urano. Juntos formam o 6, de Vênus, uma energia essencialmente feminina, que inspira as Artes, a bondade e o amor, num todo. É símbolo de beleza, mas também de omissão ou irresponsabilidade. Causa danos na felicidade amorosa.

Horóscopo nascido em 17 de novembro

Os nascidos em 17 de Novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Libra. São sentimentais, românticos e sonhadores. Mas às vezes exageram e vivem de ilusões. Seu número principal é o 25, formado de 2, Lua, e de 5, Mercúrio. São dois astros que provocam instabilidade emocional e inconstância, leviandade e volubilidade. Mas a soma dá o 7, de Netuno, astro que nomeia as coisas espirituais e os dons para normais e que provoca também timidez, complexos de inferioridade e falta de auto estima. Mas em sua face positiva faz ter grande elevação de espírito.

Horóscopo nascido em 18 de novembro

Os nascidos a 18 de Novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Escorpião mesmo. Costumam ser radicais e é difícil mudarem de opinião. A tendência é que sejam conservadores e exigentes. Seu número principal, é o 26, formado de 2, Lua e de 6, Vênus, astros de natureza feminina, ligados ao sonho, à fantasia. Mas a soma dá o 8, de Saturno, que confere seriedade, introversão, discrição, isolamento, solidão e espírito reservado e prudente. Pode indicar vida longa e obtenção de bens de herança. Indica ainda, muita solidão.

Anjo do dia 16 de novembro

O Anjo protetor do dia é Melahel, que ajuda a reverter situações complicadas e negativas, defende da escravidão e da exploração. Ajuda a conseguir colheitas abundantes na lavoura. Faz ter segurança em viagem. Tem domínio sobre a água e a produção da terra, assim como sobre as plantas medicinais. Confere natureza intrépida e apaixonada.

Anjo do dia 17 de novembro

O anjo protetor do dia é Hahuiah, que consegue a misericórdia divina para os espíritos bem intencionados e contritos. Dá a graça e o perdão para os que se arrependem de seus erros e atos indignos. Defende dos ladrões e assassinos e de todo perigo. Dá sinceridade no amor, verdade e justiça.

Anjo do dia 18 de novembro

O anjo do dia é Nith-Haiah, que leva ao conhecimento das coisas divinas e que faz gostar de ciências ocultas. Dá sonhos premonitórios e faz revelações em sonho. Favorece à prática da magia branca. Faz a pessoa modesta e comedida nos gastos. Protege para que faça bom uso dos seus dons em favor do próximo, muito mais do que em seu próprio favor.