Horóscopo semanal de 10 a 17 de agosto

Áries

No trabalho, confie na sorte e invista no seu lado comunicativo. Os amigos vão te ajudar bastante a tomar decisões importantes. Na vida amorosa, tudo indica que sentirá bastante atração por alguém comprometido. No romance, tenha cuidado com o ciúme, viu!

Touro

Aumente a lista de contatos na vida profissional: isso vai te ajudar bastante no seu trabalho. Lembre-se de não medir forças com seus colegas conservadores. Em casa, dedique-se mais aos parentes para evitar confusões. Sua vida amorosa pode requerer alguns ajustes.

Gêmeos

Os trabalhos em equipe tem tudo para dar certo, mas preste atenção nos documentos pra não perder nenhum, viu! Durante os momentos de lazer, tente sair com as pessoas que gosta. Na paquera, libere a criatividade e nada de criticar quem você ama.

Câncer

No trabalho, o jogo de cintura vai te ajudar a lidar com imprevistos. Apesar das mudanças, será uma boa época pra você aprender coisas novas. A vida amorosa será abençoada: aproveite! Se estiver sozinho, provavelmente vai sentir interesse por alguém atraente.

Leão

Ajustes e análises antes de formar uma sociedade serão necessários nesta semana. As reformas domésticas tem tudo pra dar certo! No amor, caso esteja solteiro, vai querer encontrar sua cara metade. Caso já esteja compromissado, há risco de conflitos.

Virgem

Tudo indica que vai receber proposta de um novo emprego. Recorra aos amigos e familiares pra mandar embora a solidão. Na vida a dois, aquele lance pode se firmar, invista! Se você já está com alguém, diga adeus ao ciúme e a monotonia.

Libra

Ótima fase pra investir em apostas ou jogos. No trabalho, um parente deve te dar alguns conselhos profissionais. Invista na dieta e nas mudanças de hábitos. No amor, tudo indica que deve reencontrar uma paixão antiga.

Escorpião

Aproveite as dicas de um parente sobre dinheiro ou carreira. Tem tudo pra dar certo caso tenha que lidar com clientes ou com o público. Discussões em casa estão previstas para esta semana. No amor, cobre menos do seu par e invista nos jogos da sedução.

Sagitário

Tente mostrar suas ideias para seus colegas de trabalho: isso vai lhe abrir portas. Em casa, tente ceder um pouquinho mais, já que alguma questão familiar vai te chamar a atenção. A vida amorosa vai estar estável, mas recordações do ex vão te fazer sentir saudade.

Capricórnio

Sucesso na vida financeira: você vai conseguir lidar muito bem com impostos e dinheiro. Em casa, sua família lhe dará bons conselhos. No amor, seu lado sedutor vai agradar seu grande amor. Ah, não esqueça de esquecer o medo e cair de cara no relacionamento.

Aquário

Renove as esperanças e vá atrás dos seus interesses. Pode ter desavenças com um colega rival. Nada de misturar dinheiro e amizade. Os joguinhos amorosos serão desafiadores mas a vida a dois vai estar em harmonia.

Peixes

Nada de confiar muito nos colegas do trabalho nem de contar seus problemas para os outros. Fuja das promessas furadas e tente controlar mais o dinheiro. Na vida a dois, você tem tudo para viver uma grande aventura. Se já tem um par, há grande chance de rolar conflitos.

Horóscopo nascido em 10 de agosto

Os nascidos em 10 de Agosto são do signo de Leão com a personalidade de Virgem. Apreciam a liberdade e lutam pela independência. Gostam de dizer o que pensam e o que sentem, por isso mesmo se chocam com as pessoas e a opinião pública. São ambiciosos e vivem em busca do conforto, da fartura e da riqueza. Seu número principal, do dia do nascimento é o 15, formado de 1, Sol e de 5, Mercúrio. Juntos formam o 6, de Vênus, o astro da beleza, das artes e da harmonia. Mas também do conflito de amor, da omissão e do disfarce.

Horóscopo nascido em 11 de agosto

Os nascidos em 11 de Agosto são do signo de Leão com a personalidade de Libra. São dotados de grande simpatia e de beleza física. São educados e elegantes. Sabem tratar as pessoas com simpatia, delicadeza e diplomacia. Seu número principal, do dia do nascimento é o 16, formado de 1, do Sol e de 6, de Vênus, os mais luminosos e brilhantes do nosso sistema. Juntos formam o 7, de Netuno, que envolve mistério, intuição e outros dons. Na sua face negativa envolve brumas psicológicas e causa fenômenos espirituais.

Horóscopo nascido em 12 de agosto

Os nascidos a 12 de Agosto são do signo de Leão com a personalidade de Escorpião. Carregam consigo grande influência hereditária, tanto no plano físico como no plano espiritual. Podem sofrer as consequências de suas ações com mais intensidade do que os outros. Seu número principal, do dia do nascimento é o 17, formado de 1, Sol e de 7, Netuno, astros de influências divergentes. Mas juntos formam o número 8, de Saturno, que revela materialismo, ambição e objetividade. Mas faz a pessoa organizada, trabalhadora e responsável. Indica riqueza na idade madura ou na velhice e bens de herança nessa mesma faixa etária.

Anjo do dia 10 de agosto

O anjo protetor do dia 10 de agosto é Haiaiel, que leva a conquistar e a obter vitórias em causas justas e honestas. Protege o cristianismo e indistintamente a quem a ele recorrer. Dá espírito de luta e coragem necessárias, para enfrentar as adversidades e as provações. Influi sobre tudo o que esteja ligado à guerra. Confere grande bravura e talentos.

Anjo do dia 11 de agosto

O anjo protetor do dia 11 de agosto é Mumiah, que confere vocação para a Medicina, assim como dons para a cura natural, pela oração e a imposição das mãos, por exemplo. Ajuda os pobres, os doentes e os desvalidos. Dá vida longa e plena de realizações. Protege nas operações misteriosas e nas missões perigosas. Faz conhecer as Leis ocultas da natureza.

Anjo do dia 12 de agosto

O anjo protetor do dia 12 de agosto é o Gênio da Humanidade, que tem como pólo positivo, São Miguel Arcanjo, chefe dos anjos da guarda e que engloba a proteção de todos os anjos, mas que ao mesmo tempo engloba grande responsabilidade diante da humanidade e do próximo. Aquele que não cumpre sua missão com dignidade e espírito justo será punido e dominado pelas forças negativas. O Gênio contrário é o portador das forças do mal.