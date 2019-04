Horóscopo nascido em 9 de abril e anjo do dia 

Os nascidos a 9 de abril são do signo de Áries com a personalidade de Capricórnio. São meditativos, solitários e reservados, prudentes e detalhistas e muito exigentes. Podem ter grande liderança na família e na área profissional. Seu número principal, do dia do nascimento é o 10, formado de 1, símbolo do sol e de zero. O Sol que é símbolo de poder, autoridade e liderança. Representa egocentrismo e ao mesmo tempo generosidade. O Sol que carrega em si o poder e a solidão, juntos.

Anjo do dia

O anjo da guarda de hoje é Nelchael, que defende dos enganadores, dos feiticeiros e da magia negra. Faz livrar-se das más companhias e das obras dos maus espíritos, encarnados ou desencarnados. Tem domínio sobre as ciências exatas e aprecia o conhecimento astrológico. Eles têm influência sobre os estudiosos, os pesquisadores e sábios. Dá persistência e grande amor pela honra. Leva a gostar de poesia e de literatura. O Gênio contrário é o da ignorância, do preconceito e dos erros em geral.