Horóscopo nascido em 26 de março

Os nascidos a 26 de março são do signo de Áries com a personalidade de Sagitário. São francos, sinceros e leais. Dizem sempre o que pensam e o que precisam dizer, agradem ou não a este ou a aquele. Gostam de viajar e podem morar longe do lugar onde nasceram, trabalhar ou estudar fora do país de origem, em determinadas fases da vida. Também podem se casar com pessoa de outra raça ou origem. São expansivos e gostam de obter conhecimentos e cultura. Se tiverem oportunidade podem se formar em curso superior. Podem ter vocação para professor de História, Geografia, Literatura, línguas, educação física etc. Favorece ao trabalho com viagens, transportes, turismo e comunicação. Podem estudar Direito, Filosofia, Pedagogia, Jornalismo, Sociologia e são bem sucedidos na área da justiça, atividades comerciais, industriais ou prestação de serviços. São muito independentes por isso se dão melhor ainda nas profissões liberais ou trabalharem por sua própria conta, em vários tipos de atividade.

Seu número principal é o 27, formado de 2, Lua e de 7, Netuno. Estes astros atuam sobre o lado emocional e psicológico da pessoa. Mas juntos formam o 9 de Marte, que anula as tendências negativas e fantasiosas dos números anteriores. O 9 lhes confere bravura, coragem, determinação e otimismo