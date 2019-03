Horóscopo nascido em 24 de março

As mulheres nascidas neste dia são espontâneas e diretas, preferem levar a vida da forma mais simples possível. Quando confrontadas com problemas seja no trabalho ou na vida pessoal, tendem a evitar todo tipo de confusão. A modéstia, o afeto, a lealdade e a espontaneidade são seus atributos. Como se magoam com facilidade, seu otimismo pode causar-lhes alguma angústia em assuntos do coração.

Os homens nascidos neste dia são inteligentes, amam o estudo e têm sensibilidade artística. São pessoas tranquilas e preferem se expressar fisicamente seja no amor, nos passatempos ou nos esportes. Podem ser parceiros satisfatórios.