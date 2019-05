Horóscopo nascido em 23 de maio e anjo do dia 

Os nascidos a 23 de maio são do signo de Gêmeos com a personalidade de Escorpião. São inteligentes, espertos e podem vencer na vida sem fazer muito esforço. Encontram apoio para aquilo que desejam para si mesmo como para os outros. Terão sorte com vendas e receber grandes quantias em dinheiro, por meio de comissões ou prêmios. Seu número principal é o 26, formado de 2, Lua e de 6, Vênus; dois astros de natureza feminina, que os tornam sensíveis. A soma dá o 8, de Saturno, que supera sua fragilidade, bem como a falta de confiança em si. Podem então, se tornarem ambiciosos, seguros e vencedores.

Anjo do dia

O anjo de hoje é Damabiah, que protege contra a má sorte e os maus presságios. Dá sucesso nos empreendimentos e no trabalho. Confere otimismo e confiança em si. Protege e livra dos naufrágios marítimos e os morais. Livra as pessoas do fracasso. Confere otimismo, sabedoria e jovialidade. Domina as viagens por terra e por mar, bem como as construções navais. Protege marinheiros e pescadores. O Gênio contrário causa tempestades e provoca naufrágios. Faz procurar a companhia de imorais e corruptos.