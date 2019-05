Horóscopo nascido em 21 de maio e anjo do dia

Os nascidos a 21 de Maio são de Gêmeos, com a personalidade de Virgem. São do primeiro decanato, considerado o decanato dos gênios. Eles são bem dotados intelectualmente, com capacidade e Q.I. bem acima da média. Seu número principal é o 24, formado de 2, Lua e de Urano, 4. Eles desenvolvem a imaginação e a capacidade de sonhar e de fantasiar, em favor do seu trabalho e na profissão. A soma dá o 6, de Vênus, que inspira para as Artes e para a Beleza.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Anael, defensor do cristianismo, que converte os ateus. Protege na realização de viagens e atua contra acidentes. Conserva a saúde e cura as doenças. Tem domínio também sobre o comércio e a indústria. Dá espírito engenhoso, crítico e sutil. Leva a prosperar e a conseguir riquezas e fortuna, quando é invocado. O Gênio contrário leva à improbidade e à irreverência, bem como à má conduta. Leva a pessoa ao descontrole emocional e finalmente à loucura.