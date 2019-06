Horóscopo nascido em 1º de junho e anjo do dia 

Os nascidos em 1º de Junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Caranguejo. São eles ativos e inteligentes e antenados em tudo o que se passa, não deixando nada despercebido. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 4, formado de 1 do Sol e 3 de Júpiter. O 4 é número de Urano, que provoca irritabilidade fácil, impaciência e nervosismo. Provoca ações impulsivas e incompreendidas. O 4, rege a evolução cósmica do homem.

Anjo do dia 1º de junho

O anjo protetor de hoje é Vehuiah, que confere lucidez, espírito atento e proteção contra a calúnia. Defende de todos os perigos materiais, espirituais e morais. Dá clareza de ideias e confere fama na carreira a que se propõe a seguir. Dá vitórias nos empreendimentos difíceis. O mau gênio influi sobre os preguiçosos, os omissos ou os turbulentos, que provocam ira ou agressão.