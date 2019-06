Horóscopo nascido em 17 de junho e anjo do dia 

Os nascidos a 17 de Junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Touro. Na infância e adolescência podem se mostrar inseguros, tímidos e discretos, reservados e de pouca conversa. Mas com o tempo se revelam e adquirem confiança em si, poder de discernimento e atitudes firmes. Seu número principal é o 20, formado de 2, Lua e de zero. O 2 causa instabilidade emocional e psíquica, ligada à figura da mãe a vida inteira. Faz ter boa memória e guardar lembranças do passado com intensidade.

Anjo do dia 17 de junho

O anjo de hoje é Lauviah, que confere espírito de premonição e dons especiais. Ajuda os que são atormentados ou obsessivos a se libertarem desses males. Faz compreender tudo o que diga respeito à Criação e às Leis Divinas. Dá talento para o Jornalismo e a Literatura, a Música e à Poesia, à Filosofia e à Religião. São muito inspirados nessas áreas.