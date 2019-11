Horóscopo e anjo do dia 8 de novembro de 2019

Áries

Use a energia e a disposição para correr atrás do que deseja. Poderá fechar bons acordos com a sua habilidade de comunicação. Na vida a dois, a paixão tem tudo para crescer. Palpites: 14, 59 e 86. Cor: azul-escuro.

Touro

Se precisar de ajuda, procure um amigo. O desejo de se afastar para repensar algumas coisas crescerá, mas não se isole muito. A vida amorosa conta com excelentes energias e a relação pode se firmar. Palpites: 24, 33 e 96. Cor: verde.

Gêmeos

Aproveite as energias favoráveis para tentar algo diferente, seja na hora de executar um serviço ou buscar um novo emprego. Reserve um tempo para se divertir com os amigos. O par estará em sintonia. Palpites: 97, 52 e 07. Cor: preto.

Câncer

Bom momento para se concentrar no trabalho e batalhar para que a sua dedicação seja reconhecida. Planos de viagem com a cara-metade, contam com a bênção dos astros. Palpites: 17, 80 e 62. Cor: verde.

Leão

No trabalho, expandir seus conhecimentos e trocar experiências com os colegas pode ser mais produtivo do que imagina. Seu lado bem-humorado e aventureiro esquenta as coisas na paquera. Palpites: 27, 09 e 81. Cor: vinho.

Virgem

Hoje, você conta com mais habilidade para se comunicar e fazer novos contatos profissionais e pessoais. Vale a pena se aproximar de quem pensa como você. A paixão deve esquentar a vida a dois! Palpites: 64, 82 e 37. Cor: amarelo.

Libra

Boa parte da sua atenção pode se concentrar nas finanças hoje. Se precisa de uma grana emprestada, conte com a família. Faça o possível para colocar o serviço em dia. Pode se dar bem na conquista. Palpites: 92, 11 e 29. Cor: creme.

Escorpião

Seu lado responsável está em evidência. A saúde também pode se beneficiar se você agir de maneira mais regrada no dia a dia. Tome a iniciativa e aposte no seu charme para se dar bem na paquera! Palpites: 48, 21 e 57. Cor: azul.

Sagitário

A Lua entra em seu paraíso astral e você poderá contar com a sorte, inclusive em aposta ou sorteio. Que tal fazer uma fezinha? Há sinal de romantismo e altas doses de carinho ao lado da pessoa amada. Palpites: 49, 13 e 04. Cor: branco.

Capricórnio

Se arrisque em um projeto diferente ou tente algo fora da rotina na vida profissional. Curtir a família e o seu cantinho ajuda a renovar as energias. Se está só, alguém do passado pode reaparecer. Palpites: 68, 41 e 95. Cor: preto.

Aquário

No trabalho, você conta com boas ideias e muita habilidade para se comunicar. Também será mais fácil lidar com dinheiro, seu ou dos outros. Pode se sentir mais à vontade para conversar com o par. Palpites: 42, 06 e 24. Cor: cinza.

Peixes

Se depender das estrelas, você pode encher o bolso nesta sexta! Aproveite para organizar seus gastos, poupe dinheiro por agora. O desejo de sair da rotina e se divertir também vai marcar a vida a dois. Palpites: 43, 70 e 52. Cor: lilás.

Horóscopo nascido em 8 de novembro

Os nascidos no dia 8 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Libra. São vagarosos, reservados, prudentes e discretos. São de pouca conversa e se acomodam para não se incomodarem. Não gostam de discussão e nem de briga. Mas também não se preocupam muito com os outros, em muitos casos. Seu número principal é o 16, formado de 1, Sol e de 6, Vênus, astros que representam a luz e o amor, a liderança, o poder, a bondade, a generosidade, a autoridade etc. Juntos formam o 7, de Netuno, que confere timidez, vida reservada, complexos íntimos e desejo de enriquecer o espírito, pelo conhecimento das coisas que transcendem.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Hariel, que tem domínio sobre as ciências e as Artes, assim como influi na comunicação. Faz descobrir coisas úteis e a inventar novos métodos de trabalho. O espírito é inventivo. Faz procurar e associar-se às pessoas de Bem. Dá sentimentos generosos e gosto pela religião e a pureza de costumes.