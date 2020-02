Horóscopo e anjo do dia 7 de fevereiro de 2020

Áries

Um dia excelente para comprar, vender, fazer propaganda e difundir o seu trabalho. Seja mais atencioso com amigos. Administre melhor os seus bens. Novas amizades podem surgir. Ideias de renovação, Festas e diversões com o seu amor. Surpresas.

Touro

O trabalho e as finanças estão favorecidos e você terá a oportunidade de mostrar o que sabe e o que pode. Aumento nos ganhos e sorte com atividades tecnológicas. Meios propícios, para pagar as contas em dia e ficar tranquilo. No amor, o dia é delicado, mas muito feliz.

Gêmeos

Você vai chamar a atenção para si de uma forma positiva, por vários motivos. O setor financeiro está satisfatório e o seu trabalho também. Apenas o lado amoroso é que não está definido ainda. Mas muito em breve, grandes decisões e sinais de felicidade.

Câncer

Você precisa de paciência e calma para conseguir alguma coisa que representa muito para você. Acredite que, tudo tem o seu tempo e a sua hora. Não adianta ficar se lamentando ou sofrendo antes do tempo ou querendo as coisas já e agora. Calma!

Leão

Preste atenção nas próprias ideias de renovação na sua vida. Talvez pense em retomar um caminho que foi deixado para trás. Recupere o tempo perdido e faça isso com otimismo e mais confiança em si. No setor amoroso, deixe de vacilação e assuma suas perspectivas.

Leve a sério seu trabalho e suas responsabilidades no campo da profissão. Faça alguma coisa para se modernizar e se atualizar. Esta é a hora certa para isso. O amor está em alta.

Libra

Os caminhos estão abertos para os grandes empreendimentos e para colocar em prática seus planos e suas ideias, por mais difíceis que sejam. Pode sair de férias e realizar um sonho ou uma esperança. Contatos com pessoas de longe. Reencontro no amor à noite.

Escorpião

O trabalho e os compromissos profissionais e financeiros sobrecarregam e exigem muito de você. Mas vale à pena dar o melhor de si agora e semear a boa semente do progresso e das grandes realizações. No setor amoroso, Converse mais e se aproxime do outro.

Sagitário

Divida responsabilidade, afazeres e despesas, com associados, com o marido ou a esposa. Uma conversa franca e amiga é necessária, para que possam se entender e aparar as arestas do relacionamento, que são complicadas. Diversões e passeios a dois serão bem vindos.

Capricórnio

A saúde deve ser prioridade. O tratamento médico que precisa também deve ser levado a sério. Faça exercícios físicos e mexa-se mais. Lucros e dinheiro extra que pode vir em boa hora. Sorte com vendas e com publicidade. Boa sorte também no amor.

Aquário

Arrisque na loteria e jogos no período da tarde. Participe então de concurso e reivindique direitos junto a autoridades e pessoas de destaque. Peça favores, peça emprego e busque posições melhores. Mas no amor, é preciso renovar o relacionamento, para reavê-lo.

Peixes

Algumas dificuldades e limitações na situação financeira. Talvez o dinheiro não chegue para tantos compromissos. Muito trabalho no sentido de construir ou de alugar casa, de mudar e modificar o rumo de sua vida. Busque a compreensão e o apoio da pessoa amada.

Horóscopo nascido em 7 de fevereiro

Os nascidos em 7 de Fevereiro são do signo de Aquário com a personalidade de Sagitário. Podem ter dons paranormais e são muito intuitivos. Mas por isso mesmo são nervosos, agitados e se descontrolam com facilidade. Vivem em busca de alguma coisa que nem sabem direito o que é. Seu número principal é o 18, formado de 1, Sol e de 8, Saturno. Juntos formam o 9, de Marte, que lhes dá segurança, otimismo, confiança em si, espírito de liderança e de aventura para finalizar.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Iehuiah, que leva a conhecer os justos e descobrir os injustos. Faz se livrar dos traidores e falsos. Influi sobre os que querem ser corretos, cumpridores de seus deveres e progressistas. Protege os príncipes e os nobres em geral. Faz a pessoa ativa, enérgica e franca.