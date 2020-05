Horóscopo e anjo do dia 6 de maio de 2020

ÁRIES-21/03 a 20/04

O recado para hoje é simples e direto: vá com muita calma para não se estressar, Áries! Trabalhar em equipe não será uma boa opção hoje, então, procure se concentrar em suas atividades e faça a sua parte sem depender de ninguém. O desejo de mudança vai aumentar e você precisará de liberdade para colocar suas ideias em prática, mas não espere facilidades.

TOURO-21/04 a 20/05

Hoje tem mudança da Lua, que começa a agir em seu signo oposto durante a madrugada. A energia lunar coloca os seus relacionamentos em destaque e lembra a importância das outras pessoas em sua vida. No amor, há chance de iniciar um romance ou assumir um compromisso mais sério, desde que você não force a barra nem tente resolver as coisas ao seu modo.

GÊMEOS-21/05 a 20/06

A Lua ingressa em sua 6ª Casa e traz à tona o seu lado guerreiro. Você vai focar nas responsabilidades e terá pique de sobra para cumprir seu trabalho com muita garra e determinação. Romance com colega ou pessoa conhecida vai exigir discrição e talvez até segredo: evite comentar.

CÂNCER-21/06 a 21/07

Circulando no ponto mais positivo do seu Horóscopo a partir de hoje, a Lua traz sorte, criatividade e entusiasmo extras para você. Pode até faturar uma grana extra em jogos e sorteios, mas deve ter cautela ao investir o dinheiro para não sair no prejuízo. Na paquera, jogue charme e aguarde novidades nos seus contatos.

LEÃO-22/07 a 22/08

Os interesses domésticos passam a ocupar papel destacado em seu dia a dia com o ingresso da Lua em sua 4ª Casa. Assuntos de casa e família vão exigir atenção ao longo dessa quarta-feira e nem tudo pode fluir do jeito que você espera. Pode retomar uma antiga função ou um antigo projeto no trabalho. Na paixão, seu pique está mais caseiro e há tendência de deixar as paqueras meio de lado hoje.

VIRGEM-23/08 a 22/09

Seu signo é do tipo discreto e não gosta muito de se expor, mas hoje você vai se comunicar com facilidade e pode fazer ótimas negociações ao longo do dia. No entanto, a Lua arma encrenca com Saturno e isso pode indicar alguns abacaxis para você descascar nessa quarta. Evite perder tempo com fofocas e conversas inúteis nas redes sociais.

LIBRA-23/09 a 22/10

A Lua se despede do seu signo e ingressa em sua Casa da Fortuna durante a madrugada, indicando um ótimo astral para ganhar dinheiro, rever suas contas e planejar os gastos. Só não conte apenas com a sorte: terá que batalhar e vencer os desafios que podem surgir. No amor, você sabe bem o que quer e só dará chance a quem provar que pode atender as suas expectativas.

ESCORPIÃO-23/10 a 21/11

Boas surpresas chegam da Lua, que começa a circular em seu signo nesta quinta-feira, anunciando novos horizontes em sua vida. No entanto, você terá que agir com tato e sabedoria, pois contratempos também estão previstos para hoje. No amor, capriche na sedução para atrair quem deseja ou apimentar o romance.

SAGITÁRIO-22/11 a 22/12

Hoje o sinal está vermelho para o seu signo sair da zona de conforto ou se abrir muito com os outros. A Lua ingressa em seu inferno astral e briga com Saturno, recomendando mais prudência e jogo de cintura em seus contatos e relacionamentos. Na paixão, talvez queira manter um novo romance em segredo, ainda mais se for com colega.

CAPRICÓRNIO-22/12 a 20/01

Novidades marcam presença entre os astros e a principal chega da Lua, que hoje passa a se movimentar em sua 11ª Casa, incentivando seus projetos e ambições. O momento pode ser oportuno para retirar um antigo plano da gaveta, mas convém esperar o período da tarde. Você também pode receber uma baita força de pessoa amiga, só evite misturar dinheiro com amizade, pois tudo indica que pode dar zica.

AQUÁRIO-21/01 a 19/02

É o momento de usar todo seu potencial para brilhar no trabalho, ainda mais se estiver de olho em uma oportunidade para assumir novas funções. No entanto, a Lua forma aspecto tenso com Saturno nas primeiras horas do dia e revela que será preciso ter cuidado para não impor demais as suas opiniões e decisões: fuja de conflitos.

PEIXES-20/02 a 20/03

Nem tudo pode fluir como você espera nas primeiras horas dessa quarta-feira, mas as coisas devem melhorar logo em seguida. Há tendência de se interessar por tudo o que possa contribuir para o seu crescimento pessoal e profissional. Aposte em seus ideais, busque cursos online e procure se aprimorar naquilo que faz. Também é o momento certo para reforçar sua fé e espiritualidade.

Horóscopo nascido em 6 de maio

Os nascidos no dia 6 de Maio são do signo de Touro com a personalidade de Escorpião. São românticos, namoradores e apaixonados. Estão sempre entusiasmados por um amor ou por uma grande paixão. Mas esse sentimento também pode ser a respeito de um trabalho ou de uma missão especial a desenvolver. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 8, formado de 6, Vênus e de 2, Lua. Vênus revela beleza física, grande magnetismo pessoal. O 2 faz ligações profundas com a família e as origens. Mas a soma o 8 os torna materialistas, com vida bastante longa.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Michael, que conserva a paz e a harmonia entre marido e mulher. Dá pressentimento e grande inspiração divina. Ele tem domínio sobre a geração dos seres animais. Faz homens e mulheres férteis e de boa saúde. Influi sobre as amizades, a lealdade e a fidelidade conjugal. Transmite sentimentos amorosos e faz gostar de passeios e diversões. O Gênio contrário é o da infidelidade, da inconstância e infertilidade no casamento. Provoca discórdias e separações conjugais.