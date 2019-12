Horóscopo e anjo do dia 6 de dezembro de 2019

Anjo do dia

Anjo do dia

Áries

Terá segurança nas suas decisões hoje. Possibilidade de colher os frutos de um trabalho bem feito. Chances de se apaixonar por alguém sério e culto. Seu bem pode te apoiar nas decisões profissionais. Palpites: 40, 31 e 67. Cor: preto.

Touro

A Lua manda o recado: tenha mais otimismo na vida. Essa nova forma de pensar pode ajudar nas metas profissionais. Dia favorável para mudar o visual. Bom astral para resolver pendências com o par. Palpites: 32, 95 e 50. Cor: amarelo.

Gêmeos

Ajudar quem precise te trará uma grande satisfação. No trabalho, conte com a ajuda de colegas para resolver dificuldades. Talvez um amor do passado volte ao convívio, reacendendo o antigo desejo. Palpites: 42, 78 e 51. Cor: rosa.

Câncer

O dia favorece a comunicação e trabalho em equipe. Ânimo para sair com amigos à noite. Precisará de paciência na relação, pois pode ter que acompanhar seu par num compromisso que não goste. Palpites: 70, 25 e 16. Cor: branco.

Leão

Pode descobrir uma habilidade que lhe ajudará a aumentar sua renda. Dia corrido para se livrar das pendências da semana. Vá a uma balada, pois há chances de se dar bem na conquista hoje. Palpites: 89, 53 e 08. Cor: verde-claro.

Virgem

O corpo pode estar mais sensível, proteja-se. Seu poder de argumentar pode ser aproveitado no trabalho. Aproveite a noite com o par, saiam para se divertir com amigos, família ou sozinhos mesmo. Palpites: 27, 63 e 45. Cor: pink.

Libra

Com as finanças caminhando bem, pode investir em algo. Sinal de boas parcerias no serviço. Deve ter muito companheirismo entre você e o par. Tente resolver os problemas de família em outro momento. Palpites: 91, 46 e 73. Cor: laranja.

Escorpião

Use bem seu tempo, pense em como cumprir suas tarefas mais rápido. Pegue leve com comes e bebes. Marte favorece planos e decisões. Sua sensualidade discreta, mas poderosa, atrairá pretendentes. Palpites: 65, 29 e 20. Cor: prata.

Sagitário

Atividades ligadas à saúde, beleza, turismo e artes estão indo bem. Poderá iniciar um programa de exercícios físicos, ou fazer um procedimento cirúrgico. Seja autêntico(a) com a paquera para se dar bem. Palpites: 84, 21 e 30. Cor: dourado.

Capricórnio

Estão favorecidas as atividades de autodesenvolvimento, ou sair com um(a) amigo(a). Os(as) casados(as) se beneficiarão ficando em casa, juntinhos, curtindo sessão filme, com pipoca ou pizza. Palpites: 58, 22 e 13. Cor: bege.

Aquário

Cuidado não magoar ninguém com o seu excesso de sinceridade. Poderá apresentar novas ideias no trabalho. O bom de um relacionamento é poder contar com um(a) amante, amigo(a) e confidente. Palpites: 32, 95 e 86. Cor: azul-escuro.

Peixes

Se não está curtindo o o que faz, ative os contatos e enquanto se esforça no trabalho atual. Momento favorável para tomar decisões, junto com o(a) parceiro(a), em projetos para o futuro da família. Palpites: 69, 15 e 24. Cor: verde.

Horóscopo nascido em 6 de dezembro

Os nascidos no dia 06 de dezembro são do signo de sagitário com a personalidade de Virgem. São espertos, lúcidos e grandes observadores. Possuem boa memória e sabem tirar proveito de cada situação, em seu próprio favor e em proveito dos demais, na causa que estiver defendendo. Seu número principal é o 15, número de influências negativas. Mas é formado de 1, do sol e de 5, de Mercúrio. Mas somados dão o 6 de Vênus, astro que simboliza a bondade, a beleza as Artes e o amor, mas que nem sempre é símbolo de felicidade.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Veuahiah, que inspira independência e liberta os prisioneiros e os escravos. Dá idéias liberais e preside a paz, os acordos e os entendimentos de longo alcance. Influi sobre a prosperidade de um país e a felicidade de seu povo. Ele conduz comandantes à glória militar, mas tem ligação com o gênio da guerra.