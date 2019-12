Horóscopo e anjo do dia 5 de dezembro de 2019

Áries

Pode receber uma grana extra, ou elogios, por realizar uma tarefa que não goste. Bom astral para comprar ou vender artigos ligados à sua profissão. Evite idealizar o par ideal e se abra para um amor real. Palpites: 03, 48 e 75. Cor: roxo.

Touro

Os bons resultados virão, mas nada cai do céu, dedique-se! Pode ter decepções com amigos, mas logo as coisas se resolvem. Controle seus gastos. Interesses em comum podem te aproximar de alguém. Palpites: 40, 13 e 76. Cor: cinza.

Gêmeos

Hoje renderá mais se trabalhar só, sem tumulto. Conseguirá lidar bem com problemas e aconselhar alguém quem te peça. Seu amor pode estar precisando da sua ajuda, perceba, converse e, claro, ajude. Palpites: 86, 32 e 59. Cor: cinza.

Câncer

Confie em sua intuição e apresente suas ideias no trabalho. Estão favorecidas as profissões liberais e serviços autônomos. Bom astral na paquera, que poderá evoluir para um compromisso mais sério. Palpites: 96, 51 e 24. Cor: rosa.

Leão

Urano sinaliza reviravoltas, e está passando pelo setor do trabalho, em harmonia com Júpiter, que traz expansão. Use a ocasião para buscar novidades. A dois, os astros indicam atividades rotineiras. Palpites: 52, 07 e 97. Cor: branco.

Virgem

Trabalho em equipe favorecido. Tem chance de receber notícias boas, presentes ou um dinheiro inesperado, algo positivo deve chegar. Sair com amigos é uma boa. A paquera pode dar bons resultados. Palpites: 08, 71 e 44. Cor: marrom.

Libra

Organize sua rotina para ter um tempo para você. Evite discutir com vizinhos. A saúde vai bem, mas não esqueça dos seus exames de sempre. Pode se encantar por alguém fazendo uma tarefa cotidiana. Palpites: 27, 09 e 99. Cor: branco.

Escorpião

Preste atenção nas suas tarefas, pois há chances de se distrair facilmente. Se alguém lhe pedir conselhos, ouça e tente ajudar da melhor forma. Poderá se surpreender com algum gesto de amor do par. Palpites: 91, 73 e 28. Cor: laranja.

Sagitário

Ideias e planos tomarão conta da sua cabeça, mas controle a impaciência. Finanças em alta, mas evite gastar com besteiras. Poderá trocar confidências com o (a) parceiro (a), ou fazer uma massagem relaxante. Palpites: 83, 29 e 65. Cor: prata.

Capricórnio

Evite ficar sobrecarregado (a), divida parte de suas atribuições. Com o tempo que sobrar, planeje seu futuro. A sorte está abrindo caminhos para uma nova paixão, ou mesmo ganhar em disputas e jogos. Palpites: 48, 30 e 84. Cor: dourado.

Aquário

Chegou o momento de iniciar novos projetos e trazer os sonhos para a realidade. Acredite em você. Informações preciosas poderão gerar lucro. De bônus poderá ter a atenção e o amor de um colega de trabalho. Palpites: 13, 94 e 40. Cor: bege.

Peixes

Excelente período para clarear o que precisa ser mudado no trabalho. Poderá refletir sobre o que gosta de fazer, e dar o primeiro passo em direção à realização. Poderá encontrar o seu par entre os amigos. Palpites: 23, 41 e 86. Cor: laranja.

Horóscopo nascido em 5 de dezembro

Os nascidos no dia 5 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Leão. Gostam de exercer a liderança e o poder e são generosos e humanitários, ou cruéis e agressivos, ao mesmo tempo. Depende muito da missão que escolherem nesta vida. Muitos dependem deles para viver. Gostam do que é bom, do conforto e da qualidade de vida e procuram sempre um lugar agradável, na companhia de pessoas de destaque, dos nobres e líderes. Seu número principal é o 14, formado de 1, do Sol e de 4, de Urano. Juntos formam o 5, de Mercúrio, de inteligência, comunicação, popularidade, raciocínio rápido e que rege também o comércio e as viagens.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Mikael, que dá proteção aos nobres e às autoridades, sobretudo os que têm liderança e que gozam de popularidade junto ao povo. Dá aptidões políticas, assim como para a diplomacia. Confere honras e popularidade. Dá a obediência dos subordinados e comandados. Dá segurança em viagem e livra das tensões, assim como dos espíritos malignos.