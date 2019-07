Horóscopo e anjo do dia 30 de julho de 2019

Áries

Plutão, que estará tenso no céu, pode atrapalhar seus planos profissionais. Tenha calma caso participe de reuniões com a chefia. Terá sucesso na paquera.

Touro

Vai demonstrar talento para organizar sua equipe no seu serviço. Espere boas notícias relacionadas a dinheiro. Na sedução, seu bom humor será seu aliado. Na união, saberá agradar seu par.

Gêmeos

Você vai querer investir nos seus sonhos profissionais. Possibilidade de demora em assunto judicial. Se estiver só, é provável que seduza uma pessoa que desperta seu interesse.

Câncer

Bom dia para esclarecer discussões no seu serviço. Se der, relaxe a mente, fazendo coisas que gosta. Na paquera, cuidado para não confundir atração física com sentimento.

Leão

Você vai demonstrar seriedade no trabalho. Se tiver entrevista marcada, o resultado deverá ser positivo. Vênus em Leão fortalecerá suas relações. Na união, cuidado com surpresas.

Virgem

Seus estudos não deverão ficar em segundo plano. Na carreira, você vai exigir mais espaço para concretizar suas ideias. Na paquera, as coisas poderão ficar um pouco lentas.

Libra

Entrevista de emprego será animada. Relaxe com seus familiares em passeio. Pode ser tenha dificuldade em se concentrar. Você e a pessoa amada vão viver aventuras juntos.

Escorpião

Suas finanças devem dar um resultado positivo. Sua família pode pressionar para receber mais atenção. Terá disposição para o trabalho. Se estiver só, deixe seu coração ser conquistado.

Sagitário

Experiência espiritualizada pode ser vivida com seus familiares. Uma proposta de emprego inesperada deve acender a luz da esperança. No casamento, podem curtir shows e baladas.

Capricórnio

Terá mais tato para falar com as pessoas. Relação muito animada com sua família. Siga os conselhos médicos com atenção. A dois, vão querer curtir em casa.

Aquário

Terá sensibilidade para lidar com a equipe de trabalho. Seus rendimentos podem surpreender. Evite emprestar dinheiro para os outros. Se estiver só, pode descobrir afinidade com colega.

Peixes

Pode ter desavenças com seus amigos. Irá se preocupar com sua segurança financeira. Sua forma atenta de cuidar de todos chamará a atenção de chefes. O diálogo será fundamental no amor.

Horóscopo nascido em 30 de julho

Os nascidos a 30 de Julho são do signo de Leão com a personalidade de Escorpião. São simpáticos, sociáveis e românticos, amáveis, comunicativos e podem fazer amizades com facilidade. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 35, formado de 3, Júpiter e de 5, Mercúrio. Juntos formam o 8 de Saturno, que os coloca em contato com a realidade e o desejo de enriquecer. Indica bens de herança e riqueza, na idade madura.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Mitzrael, que tem poderes curativos e terapêuticos. Atua na cura de doenças nervosas e mentais. Ajuda a nos libertar daqueles que nos perseguem. Tem domínio sobre as personalidades marcantes e ilustres, que se distinguem por seus talentos especiais. Dá fidelidade e obediência aos superiores e respeito para com o próximo.