Horóscopo e anjo do dia 3 de janeiro de 2020

Áries

Terá muita vontade de aprender e pode se dar em um novo curso ou treinamento. Viagem também recebe ótimos estímulos. Evite confrontar um chefe ou autoridade. No romance, hora de sair da rotina. Palpites: 00, 99 e 63. Cor: vermelho.

Touro

Seu trabalho vai render mais se puder ficar longe de agitação. Bom dia para refletir sobre sua carreira e, quem sabe, dar uma guinada na sua vida. No amor, avalie prós e contras de uma paixão proibida. Palpites: 82, 55 e 91. Cor: vermelho.

Gêmeos

Marte realça seu espírito de liderança e vai ser fácil entusiasmar os colegas a lutarem juntos por um objetivo em comum. O romance ganhará doses extras de paixão e sedução. Fuja de brigas. Palpites: 20, 02 e 92. Cor: preto.

Câncer

Você vai contar com disposição e determinação extras no trabalho. Só não vale exagerar e assumir mais tarefas do que pode suportar: proteja sua saúde. A dois, capriche na sensualidade. Palpites: 12, 84 e 48. Cor: azul vivo.

Leão

No trabalho, tudo deve fluir bem e, se surgirem obstáculos, você terá muito a aprender com eles. Reserve um tempo para cuidar da saúde física e espiritual. Romance quente e intenso: seduza seu bem. Palpites: 85, 49 e 40. Cor: cinza.

Virgem

No trabalho, invista em projetos que possam garantir mais estabilidade para você. Mudanças podem ocorrer, mas tudo indica que serão positivas. A vida a dois segue protegida. Palpites: 50, 68 e 14. Cor: preto.

Libra

Sociedade com parentes vai exigir jogo de cintura. Escolha bem as palavras para não brigar. A Lua estimula o romance e indica uma boa época para transformar um romance em algo mais sério. Palpites: 06, 60 e 69. Cor: azul-claro.

Escorpião

O desejo de melhorar de vida vai aumentar muito nesta fase. Tanta ambição dará estímulos extras para você mergulhar no trabalho e buscar novas fontes de renda. Na vida a dois, controle bem o ciúme. Palpites: 61, 34 e 70. Cor: cinza-claro.

Sagitário

A Lua no seu paraíso astral garante sorte e muita criatividade para você. Seu otimismo será ainda maior e vai contagiar todo mundo ao seu redor. Paquera e romance recebem boas energias. Palpites: 08, 44 e 89. Cor: verde-escuro.

Capricórnio

O céu só pede para controlar a franqueza e evitar discussões desnecessárias. Defenda suas opiniões. Boa sintonia com quem ama. Fale dos seus planos e desejos para o futuro. Palpites: 71, 80 e 53. Cor: marrom.

Aquário

Além de esbanjar criatividade, você vai contar com muita habilidade para pechinchar e convencer as pessoas. Papos descontraídos devem estimular o romance. Melhore o diálogo com seu bem. Palpites: 82, 73 e 28. Cor: laranja.

Peixes

Os astros indicam um dia muito favorável para sua carreira e suas finanças. Só evite misturar dinheiro com amizade, pois pode sair no prejuízo. Confie no seu charme para seduzir quem deseja. Palpites: 92, 65 e 20. Cor: branco.

Horóscopo nascido em 3 de janeiro

Os nascidos no dia 3 de Janeiro são do signo de Capricórnio com a personalidade de Câncer. Apresentam no comportamento, um lado sério e responsável e um outro lado humorista, inconstante, inconsequente e também leviano. Seu número principal é o 13, formado de 1, Sol e de 3, Júpiter. São dois astros de grande liderança e de generosidade. A soma dá o 4, de Urano, que confere originalidade, espírito evoluído e sentimentos elevados de amor ao próximo. Faz ter vocação para a Política.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Haiaiel, que protege e defende dos maus e opressores. Dá grandes vitórias na luta pela vida e concede muita paz de espírito a quem o invocá-lo. Confere bravura, energia e talentos.