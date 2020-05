Horóscopo e anjo do dia 27 de maio de 2020

Áries

Hoje a Lua será sua fada sensata. Ela traz surpresas incríveis para o seu signo e promete um dia repleto de vitalidade ao começar a brilhar no setor mais positivo do seu horóscopo durante a madrugada e ao sorrir para o Sol, deixando seu magnetismo no auge e seus caminhos iluminados. Boa sorte em jogos e apostas: ouça sua intuição e bote fé nos seus palpites.

Touro

Ei, Touro, hoje é pra glorificar de pé, hein?! O dia pode ser muito produtivo e lucrativo para quem trabalha em casa, com parentes, produtos ou serviços domésticos. O recadinho é da Lua, que migra durante para o setor familiar do seu horóscopo. Mas atenção: Urano atiça seu lado rebelde e pede cautela com tretas no fim da tarde. Demonstre seus sentimentos.

Gêmeos

Uma das principais características do seu signo é o poder de comunicação e hoje esse seu dom será potencializado pela Lua. Vai mandar bem nos contatos pelas redes sociais, em conversas com pessoas queridas e também no trabalho. Cuidado com Urano no seu inferno astral, que briga com a Lua ao entardecer e indica risco de fofocas. Cuidado com mentiras e intrigas.

Câncer

O Sol vai iluminar a sua percepção, realçará o poder do pensamento e estimulará você a encontrar soluções para assuntos que atormentam seu coração. Em harmonia com a Lua, que ingressa hoje em sua Casa da Fortuna, o astro-rei clareia as suas ideias e traz à tona sua habilidade estratégica para resolver pendências ou questões mais complexas.

Leão

Hoje os astros vão fechar na parceria com seu signo e conspirar a seu favor, a começar pela Lua, fada sensata que passa a brilhar em Leão durante a madrugada e traz poderosas energias para a sua vida. Você vai se sentir superconfiante e terá determinação de sobra para correr atrás dos seus objetivos. Bom momento para dar o primeiro passo em direção a um projeto para o futuro.

Virgem

A Lua começa a visita mensal pelo seu inferno astral nesta quarta. Tá achando que deu ruim, né? SQN! A despeito de deixar seu jeito mais contido, ela trará benefícios e os principais virão do ótimo aspecto com o Sol. Em sintonia com o astro-rei, a Lua manda um bom incentivo para você focar nos seus interesses profissionais e valorizar seus talentos.

Libra

Boas novidades chegam da Lua, que migra para a sua Casa 11, iluminando seu lado idealista, confiante e otimista. Ela vai mandar muitas energias para você pensar positivo, fazer planos e focar naquele projeto que sempre desejou realizar. A Lua fica em paz com o Sol e revela que não falta estímulo para buscar cursos, melhorar seu currículo e investir no seu progresso.

Escorpião

A partir de hoje a Lua brilha no ponto de exaltação em seu horóscopo e você é privilegiado, sim! Suas metas ganham fôlego, amparo e impulso. O desejo de conquistar o sucesso profissional será maior e você fará o que estiver ao seu alcance para se destacar. Ouça o alerta de Urano, que promete colocar fogo no parquinho, e procure lapidar seu jogo de cintura.

Sagitário

Dando rolê a partir dessa madrugada em Leão, signo parceiro do seu, a Lua manda poderosas vibrações para você e promete um dia perfeito e cheio de oportunidades. Ela vai acentuar sua liderança, sua sede de conhecimento e seu espírito aventureiro. A Lua sorri para o Sol à tarde, favorecendo alianças, acordos e parcerias. Pode ter boas novidades nesse período.

Capricórnio

Quem sonha com mudanças na vida profissional pode ter seu dia de sorte e quem avisa é o Sol, que segue firme e forte na Casa do Trabalho do seu signo e forma aspecto superpositivo com a Lua nesta quarta-feira. O céu só recomenda cautela com interesses financeiros e os gastos. Lua e Urano se desentendem no fim do dia, recomendando cautela com compras impensadas.

Aquário

Hoje as estrelas estão inspiradas e prometem um dia muito estimulante para suas relações pessoais e profissionais. Tudo o que você fizer em benefício dos outros vai repercutir favoravelmente em sua vida. Além de elevar sua liderança e simpatia, a Lua leonina incentivará você a se unir aos colegas e a somar energias por um objetivo em comum. O Sol traz sorte e criatividade.

Peixes

A Lua é anjo, Peixes! E ela dá um rolê no setor do trabalho em seu horóscopo e realça as principais qualidades do seu signo. Você deve ter um dia bem produtivo no emprego. Sol e Lua avisam que vale a pena reservar um tempo para dar mais atenção ao seu organismo, seja para adotar hábitos mais saudáveis ou cuidar com mais carinho da sua alimentação.

Horóscopo nascido em 27 de maio

Os nascidos no dia 27 de maio são de Gêmeos com a personalidade de Gêmeos – Carneiro. Possuem o raciocínio rápido e a inteligência fora do comum. Vivem ansiosos e impacientes, querendo que as coisas aconteçam com rapidez e perfeição. Seu número principal é o 30, formado de 3, número de Júpiter, e zero. Júpiter representa a sabedoria adquirida pelos estudos, pela leitura e pelo aprendizado da vida prática. O 3 indica indecisão, como dois amores ao mesmo tempo.

Anjo do dia 27 de maio

O anjo protetor de hoje é Rochel, que ajuda a reaver objetos perdidos ou roubados, assim como localizar pessoas desaparecidas. Confere boa fama e há a possibilidade de se obter fortuna e poder. Conquista a simpatia da justiça para suas causas e reivindicações. Pode dar vocação para o direito e a magistratura. O Gênio contrário domina processos, testamentos e legados que se faz em prejuízo de herdeiros legítimos. Atua sobre os que causam a ruína nas famílias, provoca despesas e processos intermináveis.