Horóscopo e anjo do dia 26 de setembro de 2019

Áries

Se trabalha por conta, os astros vão possibilitar uma revisão da sua carreira. Quem está sem emprego poderá vender algo feito em casa. Se estiver só, pense bem antes de se envolver com alguém controlador. Palpites: 30, 66 e 84. Cor: dourado.

Touro

Todas as atividades profissionais ligadas a crianças, ensino, artes e lazer estão favorecidas. Boa chance de começar um relacionamento que tem tudo para virar compromisso sério. Palpites: 40, 67 e 85. Cor: bege.

Gêmeos

Momento favorável para tirar as ideias do papel: aquela intuição que teve, mas que ainda não era hora de colocar em prática, poderá se concretizar. Na vida a dois, vai estreitar os laços. Palpites: 05, 23 e 14. Cor: verde-escuro.

Câncer

Seu dia de trabalho pode ficar ligeiramente atrapalhado, dificultando sua capacidade de concentração. No romance, acrescente uma pitada a mais de sonhos e projetos para o futuro. Palpites: 87, 78 e 51. Cor: verde.

Leão

Poderá sugerir mudanças ou apresentar novos projetos no serviço. Talvez seja surpreendido(a) por uma oferta vantajosa de emprego. A dois, espere valorização da sua cara-metade. Palpites: 79, 61 e 70. Cor: verde-claro.

Virgem

No trabalho, estão favorecidos negociações, acordos e transações envolvendo imóveis. Se ainda estiver preso(a) a um antigo amor, encerre o ciclo e deixe a fila andar. Palpites: 62, 53 e 98. Cor: azul-escuro.

Libra

Fase de renovação profissional. Por causa de uma atitude sua, perceberá que algo mudou em você para melhor. Tal mudança poderá abrir as portas para um relacionamento afetivo inovador. Palpites: 09, 54 e 36. Cor: vinho.

Escorpião

No trabalho, poderá receber apoio de pessoas que preferem permanecer anônimas. Alguém que mora perto de você e dá sinais de timidez pode se tornar seu(sua) namorado(a). Palpites: 91, 01 e 73. Cor: amarelo.

Sagitário

O resultado dos seus esforços profissionais poderá alcançar mais pessoas e ser melhor divulgado. Seu jeito expansivo talvez iniba colega de trabalho que pode estar interessado(a) em você. Palpites: 29, 83 e 02. Cor: creme.

Capricórnio

Passando pelo setor da carreira, o Sol vai trazer o reconhecimento pelo seu empenho. Se isso não acontecer agora, aguarde num futuro próximo. Novidades vão chegar na vida a dois. Palpites: 93, 39 e 57. Cor: azul.

Aquário

Será melhor não fechar negócios duvidosos nem assinar contratos sem documentos em mãos. Bom momento para crescer junto com sua alma gêmea, traçando objetivos em comum. Palpites: 94, 31 e 67. Cor: branco.

Peixes

O campo profissional estará passando por um momento superpositivo, de sucesso e crescimento. Na união, a dica é esquecer as regras e inventar algo bem divertido para fazer a dois. Palpites: 41, 95 e 23. Cor: preto.

Horóscopo nascido em 26 de setembro

Os nascidos a 26 de setembro são do signo de Libra com a personalidade de Virgem. Sua vida se move para frente e para trás, de modo alternado. Seu progresso é lento e permeado de muito trabalho e de incertezas. Tanto podem alcançar vitórias como fracassos. Seu numero principal é o 33, formado do número de Júpiter em dobro, o 3, que está ligado ao conhecimento, aos estudos e à cultura; à Filosofia, ao Direito, ao jornalismo, ao magistério em diversas especialidades. A soma dá o 6, de Vênus, que também os envolve com a beleza, a moda, as artes, ao amor e a bondade. Em sua face negativa pode levar à omissão e à indiferença, causados pela timidez e a insegurança. Mas confere beleza física.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Sealiah, que confunde os maus, os orgulhosos e os injustos. Defende o Bem e os inocentes, elevando os humildes e bons. Tem domínio sobre a vegetação e sobre tudo o que respira. Confere amor pelos estudos e a sabedoria. Dá um bom caráter, franco e honesto, valente e generoso.