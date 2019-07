Horóscopo e anjo do dia 26 de julho de 2019

Áries

Planeje suas ações no seu serviço: agir de improviso não vai dar certo. Talvez tenha que lidar com assuntos ligados a imóveis. Se estiver só, controle sua ansiedade para a paquera não desandar.

Touro

Bicos devem render uma graninha a mais. Tudo bem no seu emprego. Cuidado com conflito familiar! Na hora da sedução, vai se aproximar de alguém com quem tenha mais afinidades.

Gêmeos

Mantenha atenção nos seus compromissos financeiros. Se aceitar melhor as mudanças profissionais, poderá receber recompensa. Imprevistos com vizinhos. Saberá se entrosar na paquera.

Câncer

Saberá ampliar seus contatos na carreira e ainda ter sucesso em treinamentos ou testes. Olhe com carinho para seus projetos pessoais. Vai se sentir mais responsável pela sua cara-metade.

Leão

Você vai mostrar mais empenho no emprego. Terá encontros marcantes com chefes e superiores. Grana que julgava perdida deverá voltar. No romance, precisará se adaptar às manias do par.

Virgem

Com foco e perseverança, terá melhor resultado nos estudos. Seus projetos pessoais receberão um belo incentivo. No amor, confiança e prazer vão fazer a diferença.

Libra

Seus lucros podem vir de mudanças na forma de administrar seu dinheiro. Momento de tirar seus projetos da gaveta. Pensamentos inspiradores e muita energia no romance.

Escorpião

Saberá a hora certa para dar sua opinião. No trabalho, o momento é de produtividade. Chance de fazer muitos extras para melhorar de grana. Terá magnetismo para atrair paqueras.

Sagitário

Pode se dar bem em contratos e melhorar a renda financeira. Terá foco nos estudos. Seu rendimento no emprego vai melhorar. Nas paqueras, não terá vergonha de dar o primeiro passo.

Capricórnio

Não vai deixar nada para o dia seguinte nas suas tarefas. Jogo de cintura e bom humor definem o momento da vida profissional. Sua grana vai render lucros. Na vida a dois, conte com dedicação.

Aquário

Profissionalmente, deve trabalhar com tranquilidade e fé. Pode ter melhor relacionamento com os chefes. Intensidade na relação familiar. No romance, procure dar mais espaço ao par.

Peixes

Organize seu orçamento doméstico com criatividade. No trabalho, evite a rispidez com os colegas. Cuide da sua saúde e do desgaste de energia. Na paquera, pode se sair melhor do que espera.

Horóscopo nascido em 26 de julho

Os nascidos a 26 de Julho são do signo de Leão com a personalidade de Câncer. São muito ligados aos pais e à família. Não gostam de viver longe de sua terra, suas raízes e tradições. Gostam de ajudar os outros e fazer o bem a quem precisa. São solidários, generosos e caritativos. Seu número principal, do dia do nascimento é o 21, formado de 2, Lua, e de 1, Sol. Ambos de primeira grandeza. O 3 é a soma de 2 mais 1 e confirma suas características de generosidade e amplitude.

Anjo do dia

O anjo do dia é Poiel, um anjo de grandes virtudes, nos mais variados setores. Grande é a sua graça e raio de ação. Tudo o que lhe é pedido é conseguido, se for justo e honesto. Leva a conquistar fortuna e bens de herança. Leva à boa fama, ao sucesso e lhe confere talento que conquista admiração. Faz gostar de Filosofia e Artes. O Gênio contrário é o da ambição desmedida, do orgulho e da tirania.