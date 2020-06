Horóscopo e anjo do dia 25 de junho de 2020

ÁRIES

O dia pode começar um pouco tenso por causa da briguinha da Lua com Urano no meio da madrugada e convém acordar com um pouco mais de paciência. Mas isso logo vai perder força e o dia promete ser bem positivo para o seu signo. No trabalho, terá mais chances de conseguir o que quer se explorar sua simpatia e seus dons criativos, que estarão elevados.

TOURO

Com a entrada da Lua em sua Casa 5, a sorte deve aumentar muito à tarde, favorecendo e facilitando seus interesses. Também será um bom momento para jogos e sorteios: faça uma fezinha. No lado afetivo, charme, simpatia e bom papo serão seus trunfos para brilhar e atrair surpresas incríveis, seja na paquera ou no romance.

GÊMEOS

Seu dom para se expressar estará tinindo e será o momento ideal para usar toda sua lábia a fim de convencer as pessoas, pois saberá argumentar, vender seu peixe e conseguir o que deseja. Pode costurar ótimos acordos e resolver assuntos que andaram parados por falta de consenso.

CÂNCER

Comece o dia com as atenções voltadas para os seus interesses materiais. O toque é da Lua, que também recomenda a ficar de anteninha ligada nas oportunidades de ganhar dinheiro, pois tudo indica que a manhã será bem favorável para os seus assuntos financeiros.

LEÃO

Aposte alto em seus talentos e na sua determinação para agilizar as tarefas e dar um passo decisivo em direção ao sucesso. Quem aconselha é a Lua, que conclui a passagem pelo seu signo no período da manhã, deixando suas qualidades em evidência. Sua habilidade para liderar e realizar podem te levar mais longe.

VIRGEM

Há tendência de iniciar o dia com um astral um pouco desanimado e você pode até querer fugir do contato com outras pessoas. Aproveite o período da manhã para botar suas coisas em ordem, organizar melhor as ideias e pensar no que quer fazer. Em compensação, seu pique vai mudar radicalmente à tarde, quando a Lua ingressará em seu signo e promete renovar a sua disposição.

LIBRA

Você vai batalhar por seus objetivos com a disposição e confiança. Também vai esbanjar simpatia e seu jeito sociável vai facilitar o entrosamento com quem convive e trabalha. Pode conseguir bons resultados ao atuar em equipe.

ESCORPIÃO

Com a Lua brilhando em sua Casa 10, a manhã promete ser muito estimulante para você pegar firme em suas metas profissionais e mostrar do que é capaz. À tarde, mudanças devem rolar com a entrada da Lua em Virgem e tudo indica que seu lado prestativo vai falar mais alto.

SAGITÁRIO

Seu empenho pode até render melhorias na carreira, então, mostre que quer crescer. No amor, Sol e Lua apontam forte atração por alguém do trabalho e vai ser difícil fugir de um envolvimento. Na união, capriche no visual e invista na sedução.

CAPRICÓRNIO

A Lua começa a brilhar em Virgem, signo regido pela Terra, o mesmo elemento que o seu. Essa energia vai alimentar suas esperanças e reforçará seu lado perseverante. Também te deixará mais à vontade para pensar fora da caixa, agir e conquistar. Sol e Lua trocam likes nesta quinta-feira e revelam que você pode fazer uma sociedade ou aliança muito promissora.

AQUÁRIO

Terá mais paciência para lidar com os desafios e pode encontrar soluções práticas para os problemas. Se quer melhorias no trabalho, fique de olho nas oportunidades e mostre do que é capaz. À noite, a Lua sorri para o Sol e deixa sua sensualidade poderosa. Seu charme pode atrair um colega ou uma pessoa conhecida e bem próxima.

PEIXES

A Lua começa a agir no lado oposto do seu Horóscopo, convidando a se aliar a quem tenha objetivos e interesses parecidos com os seus: pode fazer boas parcerias. Mas é no amor que a usa estrela vai brilhar mais. Sol e Lua trocam likes à noite e garantem que seus sonhos afetivos estarão protegidos. Há chance de iniciar um namoro ou firmar compromisso em um lance recente.

Horóscopo nascido em 25 de junho

Os nascidos a 25 de Junho são do signo de Câncer com a personalidade em Aquário. São tímidos e reservados, esquisitos e de comportamento imprevisível. Vivem mais para os outros do que para si mesmo. Seu número principal é o 29, cuja soma dá o 11, um número especial que nomeia os originais, diferentes, independentes e idealistas.

Anjo do dia

O anjo de hoje é Nith-haiah, que leva a obter sabedoria e a conhecer mistérios ocultos com facilidade. Faz ter revelações em sonho e leva à prática da magia branca. Possuem dons que podem ser usados em favor de terceiros. Faz descobrir segredos e esclarecer mistérios.