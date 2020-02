Horóscopo e anjo do dia 25 de fevereiro de 2020

Áries

A vida social poderá ser intensa e com muitos convites para festas e passeios em grupo. Mas em primeiro lugar, procure valorizar e ficar de bem com a pessoa amada. Se tiver sociedade, converse para acertar tudo. Respeite sempre as pessoas mais velhas. Se estiver só, aposte no seu charme, pois o dia te proporcionará mais poder de atração.

Touro

Procure não se estressar com problemas ou questões que estão fora de seu alcance nesse momento. Priorize sua saúde e bem-estar e procure aproveitar o melhor. No amor, mesmo diante de alguns conflitos, a situação há de se acertar. Tenha cuidado com seus gastos perante surpresas.

Gêmeos

No amor, poderá contar com o par para o que precisar. Não discuta por bobagens com pessoas que lhe são caras. Trate de sua saúde com seriedade e não se sobrecarregue. Tire suas dúvidas sobre trabalho com alguém mais experiente.

Câncer

Há oportunidades de ganhos extras. Terá vantagens na vida profissional. Você se sentirá mais autoconfiante na tomada de decisões. Na saúde, atenção à pele. No amor, poderá surgir alguém do passado, cuidado para não se machucar de novo.

Leão

Os desafios da vida são muitos, mas você saberá superar todos com honra e dignidade. Negócios de casa e construção, escritura e imóveis serão levados adiante com sucesso. Os astros prometem uma paixão e grande atração no campo amoroso.

Virgem

Vai ter uma conversa animadora com o seu amor. Bom dia para gastos de ordem pessoal como produtos de beleza ou a compra de roupa. Atenção à sua segurança pessoal. Evite ficar a sós em lugares distantes.

Libra

Deixe bem claro suas intenções e se for preciso documente tudo para não restar nenhuma dúvida. Sinais de progresso no trabalho. No amor, chances de reconciliação caso tenha terminado uma relação. Experiências amorosas estimulantes para quem está sem ninguém.

Escorpião

Confie mais em si e assuma liderança e poder. No setor amoroso, conserve o que tem em mãos e toque o barco para frente. Não exija demais das pessoas à volta e controle seu gênio. No trabalho tudo dará certo, basta aguardar. Cuidado com intoxicação alimentar.

Sagitário

No setor amoroso uma surpresa pode deixar você muito feliz. A grana começará a fluir, mas ainda é preciso planejamento e controle dos excessos. Evite confrontos dentro de casa por motivos banais. A diplomacia deve ser exercida mais do que nunca com os parentes.

Capricórnio

Um momento que convida a meditar e a sonhar, a fazer planos e a analisar tudo em maior profundidade. Financeiramente, é hora de se permitir fazer um agrado, comprar algo que te valorize, mas saiba presentear quem ama também. Saúde regular, precisando de um pouco mais de atenção.

Aquário

Seu amor estará mais companheiro e vão aproveitar bons momentos juntos. Procure nutrir bons pensamentos e evite ser radical em seus comentários e opiniões. Procure nutrir bons pensamentos e evite ser radical em seus comentários ou opiniões. Magnetismo sexual em alta.

Peixes

As emoções estão exacerbadas e os ânimos também. Mantenha a calma e procure compreender as pessoas ou pelo menos ouvi-las sem reclamar. No amor, se você estiver só, há chance de conhecer alguém interessante num passeio ou viagem.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Hahassiah, que faz conhecer os mistérios e conseguir sabedoria, revelando os segredos da natureza e da medicina natural. Tem ainda domínio na química, na biologia, e em outras ciências que estejam ligadas à saúde e que sejam mais avançadas ainda, de grande utilidade para a humanidade. Dá gosto pela música e as artes em geral. Confere o dom da palavra.