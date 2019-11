Horóscopo e anjo do dia 22 de novembro de 2019

Áries

É um bom momento para agir em parceria, só não baixe a guarda, já que podem pintar algumas mudanças inesperadas no trabalho. Na paquera, alguém que mora longe pode balançar seu coração. Palpites: 64, 01 e 73. Cor: amarelo.

Touro

Não deixe nenhuma tarefa para depois. A saúde também recebe vibrações positivas: aproveite para cuidar melhor do seu corpo. A dois, há sinal de muito carinho e sintonia com quem ama. Palpites: 20, 02 e 92. Cor: laranja.

Gêmeos

Concentre-se no trabalho e poderá receber o reconhecimento que merece! Pode ser mais fácil resolver alguns assuntos pendentes em casa. Aposte nos pontos em comum com o par e reforce os laços. Palpites: 75, 57 e 21. Cor: azul.

Câncer

A Lua favorece a resolução de alguns assuntos domésticos ou familiares. A saúde estará protegida, mas ainda precisa de atenção. A dois, o ciúme pode crescer, mas não deve atrapalhar o romance. Palpites: 94, 76 e 67. Cor: branco.

Leão

Bons sinais para quem sonha com casa própria. Com o Sol em seu paraíso astral a partir de hoje, poderá lidar com qualquer assunto usando sua simpatia. Não esconda o seu interesse da paquera. Palpites: 50, 23 e 86. Cor: azul.

Virgem

Hoje, há sinal de habilidade para lidar com dinheiro, você pode descobrir novas maneiras de engordar seu bolso. Um lance passageiro pode movimentar a paquera. Palpites: 06, 15 e 51. Cor: azul-claro.

Libra

Com o Sol iluminando o seu lado comunicativo, você conta com uma energia extra para fazer novos contatos e sair da rotina. Mais confiante, tem tudo para fisgar quem deseja. Palpites: 79, 34 e 07. Cor: lilás.

Escorpião

Agir discretamente será a melhor maneira de cuidar do serviço. Vale a pena encontrar tempo para os amigos, afinal, eles vão levantar seu astral! A dois, aposte no bom humor e deixe a rotina bem longe! Palpites: 62, 35 e 08. Cor: preto.

Sagitário

Bom momento para agir nos bastidores e tentar algo mais ambicioso no trabalho. Contará com energia para lidar com assuntos pessoais. Astral leve favorece a conquista e anima a vida amorosa. Palpites: 54, 00 e 72. Cor: vermelho.

Capricórnio

Poderá conseguir uma promoção ou aumento, embora tenha que se empenhar muito para se dar bem. O romance tem tudo para se tornar mais gostoso se vocês valorizarem o companheirismo. Palpites: 37, 82 e 01. Cor: vermelho.

Aquário

Planos para uma viagem recebe a proteção das estrelas. O Sol protege as amizades e você pode contar com o pessoal para o que precisar. Há sinal de descontração e alto-astral ao lado de quem ama. Palpites: 47, 38 e 29. Cor: branco.

Peixes

Se depender das estrelas, mudanças e reviravoltas podem agitar as coisas no trabalho. Use o bom humor e a descontração para encantar um paquera ou deixar o par aos seus pés. Palpites: 75, 03 e 30. Cor: roxo.

Horóscopo nascido em 22 de novembro

Os nascidos no dia 22 de novembro são de Sagitário com a personalidade de Câncer. São um pouco tímidos e melancólicos. Estão sujeitos a depressões temporárias. São portadores de dons para normais e devem seguir o sexto sentido, sempre, que é muito bom. São muito ligados à figura da mãe e vivem sofrendo limitações no meio doméstico e familiar. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia Cabalística, é o 31, formado de 3, de Júpiter e de 1, do Sol. Juntos formam o 4, de Urano, astro de natureza moderna, ativa, inteligente, evoluída e ligada ao progresso tecnológico.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Reyel, que sabe convencer e persuadir, argumentar e fazer discurso. Defende dos inimigos visíveis e invisíveis, tem domínio sobre os sentimentos religiosos, a filosofia, a cultura espiritual, a meditação, a religião e o misticismo; confere também grandes virtudes e destrói as obras do inimigo.