Horóscopo e anjo do dia 21 de maio de 2020

ÁRIES

A recomendação é controlar os gastos com pulso firme, especialmente com cartão de crédito. Você pode pensar em alternativas simples, práticas e originais para atrair dinheiro. Bons fluidos na paixão! Charme e simpatia serão seus trunfos na conquista.

TOURO

Evite fazer negócios arriscados ou emprestar grana aos amigos, pois o céu indica que pode fazer papel de trouxa e sair no prejuízo. Nos assuntos sentimentais, é o momento de explorar seu charme para encantar quem deseja ou então, se tem um par, deixar seu amor ainda mais apaixonado.

GÊMEOS

Uma postura discreta vai ajudar você a se concentrar melhor em suas atividades e se distanciar de confusão. A Lua, que trafega em sua Casa 12, indica que há chance de se envolver com alguém sedutor e entrar num romance proibido. Pois é, nunca diga que dessa água não bebereis porque bebereis. Só tenha cuidado com ilusões e mantenha os dois pés no chão.

CÂNCER

No campo profissional, a Lua dá uma força e avisa que trabalhar em equipe será uma boa opção. Também pode render ideias bem criativas para agilizar as tarefas. Aceite convites de novas amizades nas redes sociais, capriche no visual para selfies e levante sua autoestima.

LEÃO

Avalie o que é prioridade e releve o que não tiver tanta importância. Procure, ainda, dar um pouco mais de atenção ao seu bem-estar físico e emocional. Por outro lado, a Lua em sua Casa 10 estimula suas metas: concentre-se na carreira e nas suas ambições. Na vida amorosa, atração por pessoa amiga pode deixar seus sentimentos confusos.

VIRGEM

Contagie os colegas com palavras e atitudes otimistas, assim conseguirá aliados e vai deixar o clima bem mais harmonioso no trabalho. Estudos e aprendizados estarão favorecidos, principalmente à tarde. No amor, é o momento de buscar alguém com quem tenha bastante afinidade.

LIBRA

Aprenda coisas diferentes, recicle e atualize suas técnicas e conhecimentos para investir no seu futuro. Saúde e alimentação pedirão um pouco mais de cuidado: confira qualidade, validade e procedência do que consumir. Na paixão, a Lua garante que se depender de charme e sensualidade, seu sucesso está absoluto na paquera e no romance.

ESCORPIÃO

Mudanças importantes podem estar em curso no trabalho: confie no seu lado sensato, objetivo e no seu bom gosto. A Lua indica que pode ter sucesso em uma parceria ou sociedade à tarde. Na paixão, é uma ótima fase para namorar e investir num lance mais sério, mesmo que seja a distância.

SAGITÁRIO

A vontade de arrumar treta pode ser grande. Portanto, respira, inspira e não pira! Quem trabalha com parentes pode enfrentar alguns conflitos: não leve para o lado pessoal, afinal, é negócio. A tarde será mais indicada para resolver mal-entendidos. No amor, se está livre vai sonhar com compromisso firme.

CAPRICÓRNIO

Ouça o recado de Vênus, que forma quadratura exata com Netuno, e evite dar espaço para especulações e mexericos. Não é o momento de julgar o livro pela capa nem as pessoas pelo que aparentam ser. É hora de reforçar a sintonia na vida a dois. Valorize o clima de romantismo, diálogo e sedução com sua cara-metade.

AQUÁRIO

Pense mil vezes antes de entrar em dívida ou dispor de grana para coisas supérfluas. Seu charme fará sucesso na paquera e no romance, mas seu jeito, normalmente desencanado e desapegado, hoje pode estar exigente e ciumento demais.

PEIXES

A Lua fica em sintonia com Netuno e essa influência ajudará você a se comunicar de forma empática e receptiva com as pessoas. Defenda suas opiniões e explore seu dom para compreender e conciliar, já que há chance de fazer bons acordos, principalmente no período da tarde. A paquera promete papos e encontros bem animados.

Horóscopo nascido em 21 de maio

Os nascidos em 21 de Maio são de Gêmeos, com a personalidade de Virgem. São do primeiro decanato, considerado o decanato dos gênios. São engenhosos e podem aperfeiçoar seus conhecimentos e captação nesta ou naquela área. Assim podem se destacar na profissão que abraçarem. Seu número principal é o 24, formado de 2, Lua e de Urano, 4. Eles desenvolvem a imaginação e a capacidade de sonhar e de fantasiar, em favor do seu trabalho e na profissão. A soma dá o 6, de Vênus, que inspira para as Artes e para a Beleza.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Anael, defensor do cristianismo, que converte os ateus. Protege na realização de viagens e atua contra acidentes. Conserva a saúde e cura as doenças. Tem domínio também sobre o comércio e a indústria. Dá espírito engenhoso, crítico e sutil. Leva a prosperar e a conseguir riquezas e fortuna, quando é invocado. O Gênio contrário leva à improbidade e à irreverência, bem como à má conduta. Leva a pessoa ao descontrole emocional e finalmente à loucura.