Horóscopo e anjo do dia 2 de outubro de 2019

Áries

Excesso de trabalho ou preocupações podem causar dores de cabeça: controle o estresse. A saúde pede mais atenção. No amor, vai querer mais afinidades com o par. Palpites: 52, 88 e 79. Cor: lilás.

Touro

Ótimo entrosamento com os colegas. A Lua indica imprevistos ou preocupações, mas você terá iniciativa e criatividade de sobra para driblar qualquer obstáculo. O amor recebe boas vibrações. Palpites: 17, 08 e 53. Cor: preto.

Gêmeos

Manhã animada para quem trabalha em casa ou em parceria com parentes. Aproveite o astral para resolver questões do lar. Bom momento para iniciar namoro ou fortalecer a união com seu bem. Palpites: 09, 00 e 99. Cor: amarelo.

Câncer

Suas ideias serão muito bem recebidas. Mas não espere moleza: encare as tarefas com disciplina para dar conta do recado. Explore seu charme para conquistar alguém ou animar o romance. Palpites: 19, 91 e 37. Cor: vinho.

Leão

A Lua vai aumentar sua sorte: faça uma fezinha. Use sua criatividade e bom humor para se destacar no trabalho. Na paixão, seu charme ganhará reforço e ninguém vai resistir aos seus encantos. Palpites: 47, 56 e 92. Cor: branco.

Virgem

Você vai mostrar muita iniciativa e boa lábia no emprego. Vai se sair muito bem em tarefas que já domina e faz com segurança. À noite, programas caseiros serão favorecidos. Palpites: 03, 30 e 39. Cor: roxo

Libra

No trabalho, será mais fácil expor suas ideias e defender suas opiniões. Ótimo dia para entrevistas de emprego. Clima animado na paquera. No sexo, revele e realize as suas fantasias. Palpites: 31, 76 e 13. Cor: cinza.

Escorpião

Trabalhar em equipe será uma boa opção para você no início do dia. Boas vibrações para o seu bolso. Amizade pode virar paixão. Vida a dois repleta de companheirismo. Palpites: 86, 14 e 50. Cor: amarelo.

Sagitário

Mostre do que é capaz e lute com unhas e dentes para atingir seus objetivos. Controle seus impulsos para não meter os pés pelas mãos. Forte atração por alguém influente ou do trabalho. Palpites: 33, 51 e 15. Cor: rosa.

Capricórnio

Vai bater saudades de uma amizade, entre em contato com ela! Um novo curso pode ajudar em projetos futuros. Mas seja discreto (a) com os seus planos. A união pede mais confiança. Palpites: 16, 07 e 88. Cor: branco.

Aquário

O período da manhã será perfeito para cuidar da aparência. Vida social agitada: aceite convites para sair. Na paquera e no romance, valorize as afinidades e o companheirismo. Palpites: 17, 44 e 80. Cor: marrom.

Peixes

Inspire-se nas pessoas que admira para progredir. O céu convida a investir na carreira e na sua realização pessoal. Pode pintar uma nova paixão. Que tal definir metas para o futuro a dois? Palpites: 27, 36 e 63. Cor: prata.

Horóscopo nascido em 2 de setembro

Os nascidos a 02 de Outubro são do signo de Libra com a personalidade de Sagitário. Sua comunicação é excelente e impressionam bem pelo que dizem, assim como pelo que demonstram conhecer e saber. Em geral fazem muitas amizades e se tornam populares e queridos no próprio meio e até fora dele. Seu número principal é o 9, número de Marte, que simboliza espírito atirado, coragem, determinação, liberdade, ousadia, independência e otimismo. Que confere franqueza, lealdade, espírito de aventura e de fraternidade, voltado para o bem comum.

Anjo do dia

O anjo que rege o dia 2 de Outubro é o Anjo Hahasiah. Este Anjo ajuda a elevar a alma a Deus, contemplar as coisas divinas e descobrir todos os mistérios através da consciência e inteligência. Quem nasce sob esta influência amará todas as ciências e sentirá um interesse especial em conhecer as propriedades e atributos dos animais, vegetais e minerais.