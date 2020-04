Horóscopo e anjo do dia 2 de abril de 2020

ÁRIES

Por obra da Lua canceriana, grande parte de sua energia se volta para os assuntos familiares e os acontecimentos no ambiente doméstico. Lua entra em Leão e arma algumas tretas no céu, apontando instabilidades. No lado amoroso, a melhor forma de conquistar o crush será com uma atitude mais humilde – maneire no orgulho!

TOURO

Você vai contar com ótimo traquejo e saberá expressar suas opiniões, obtendo excelentes resultados em suas conversas. Esse clima perdura até o início da tarde e seus encantos pessoais estarão mais evidentes. No trabalho, atenha-se a fatos concretos. Namoro que começar hoje tende a ser romântico e deve trazer aprendizados para toda a vida.

GÊMEOS

Dinheiro em destaque no período da manhã: peça conselhos para quem entende de administração financeira para fazer bom uso dos seus recursos. O que fizer hoje, no trabalho, poderá se expandir e gerar ações positivas para várias pessoas. Alguém que te admira secretamente pode tomar coragem para se declarar.

CÂNCER

A Lua permanece em seu signo até o meio da tarde, incentivando você a mostrar seus dons e suas habilidades. O período promete ser favorável para lidar com superiores no trabalho e resolver assuntos que estão pendentes há muito tempo. A união estará a mercê de instabilidades à noite.

LEÃO

O seu astral, habitualmente extrovertido e sociável, pode ficar um pouco contido por causa da energia da Lua em seu inferno astral. A Lua sorri para Vênus e logo em seguida muda para o seu signo, revelando seu poderoso magnetismo. Se uma pessoa puxar conversa, dê corda: um envolvimento afetivo pode iniciar aí.

VIRGEM

Momento oportuno para colocar em prática projetos que visam o bem-estar coletivo, beneficiam grupos ou até mesmo favoreçam a comunidade na região onde mora. As conversas poderão render ideias interessantes, mas não comece nada em que tenha que investir seu dinheiro, ao menos por enquanto. A Lua passa a infernizar seu signo nesta tarde e fica em aspecto nervoso com outros astros, recomendando mais cautela com os relacionamentos.

LIBRA

Dedique algumas horas para cuidar de seu bem-estar físico e arrumar armários. Seu senso de estética e organização estará apurado. Da metade da tarde em diante, fique de antena ligada para não se indispor com parentes, sobretudo os mais velhos. Na paixão, uma pessoa autêntica e sincera pode mexer com os seus sentimentos.

ESCORPIÃO

As coisas devem fluir sem maiores dificuldades e boas novas estão previstas pela manhã. Um amigo que mora longe ou uma pessoa que andou distante pode entrar em contato. Em harmonia com Vênus, ela indica um bom momento para explorar seus talentos e sua criatividade. No amor, alguém romântico, bem-humorado e carinhoso pode acelerar seu coração.

SAGITÁRIO

Com a mente clara e o raciocínio rápido, poderá encontrar soluções práticas e certeiras para as questões profissionais. Será um período indicado para cuidar da beleza e aparência. Na paixão, poderá tomar a iniciativa e convidar o paquera para sair e tem tudo para conquistar, mas aja discretamente.

CAPRICÓRNIO

Trabalhos em equipe e alianças vão fluir bem. Use sua praticidade e competência para concretizar os planos profissionais. Saturno, seu planeta regente, clareia sua visão para enxergar os meios de produzir mais e ampliar seus ganhos. Mas tenha cautela ao lidar com assuntos financeiros que envolvam riscos na parte da tarde. No amor, Lua e Vênus garantem que sua estrela vai brilhar na paquera.

AQUÁRIO

Não espere grandes novidades no período da manhã, pois os astros apontam um ritmo mais rotineiro e os deveres vão concentrar atenções. Já a parte da tarde será bem mais agitada. A Lua briga com Saturno e revela que os interesses profissionais estarão em alerta amarelo: dobre a cautela. O romance estará à mercê de conflitos.

PEIXES

A sorte vai brilhar para o seu lado na parte da manhã e as coisas devem fluir do jeitinho que espera. Quem garante é a Lua, mas hoje ela se despede do setor mais positivo do seu Horóscopo e alerta que seus interesses não vão contar com as mesmas facilidades. Boa comunicação com as pessoas mais próximas, principalmente com alguém que pode fazer seu coração bater mais forte.

Horóscopo nascido em 2 de abril

Os nascidos em 2 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Gêmeos. São simpáticos e conseguem muitos amigos. Mas ao mesmo tempo, são instáveis e inconstantes, tendo dificuldades para manter os laços de amizade e conservar por muito tempo, bem como os relacionamentos amorosos que são passageiros. Seu número principal é o 3, formado do símbolo de Júpiter, que revela diversos tipos de duplicidade em sua vida. Isto ocorre em muitas áreas, no trabalho, como na vida pessoal, conjugal e amorosa. Estão sempre se dividindo entre dois caminhos.

Anjo do dia

O anjo da guarda de hoje é Mehabel, que ajuda a resolver questões na justiça. Ele confere liberdade aos presos e oprimidos, bem como os explorados, injustiçados e perseguidos. Protege os inocentes e faz prevalecer a verdade. Faz gostar de estudar as leis e se inteirar dos assuntos judiciais. Dá vocação para o Direito.