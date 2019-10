Horóscopo e anjo do dia 1º de outubro de 2019

Áries

O mês deve começar nervoso para você no trabalho. A dica do céu é unir-se aos colegas, ser gentil e ter jogo de cintura. Você vai esbanjar sensualidade e pode atrair alguém muito desejado. Palpites: 42, 24 e 06. Cor: azul-claro.

Touro

No emprego, estimule a cooperação e a troca de experiências. Agir em equipe vai estimular sua criatividade e deixar o dia mais produtivo. Pode se envolver com alguém do trabalho, da turma ou de outra cidade. Palpites: 52, 61 e 34. Cor: lilás.

Gêmeos

O trabalho vai tomar boa parte da sua atenção hoje, mas evite se estressar muito. Reserve um tempo para se cuidar. Bom dia para mudar hábitos em nome da saúde. Revele seu lado mais sedutor e romântico. Palpites: 71, 35 e 98. Cor: cinza.

Câncer

No trabalho, terá ideias criativas e facilidade para se entender com as pessoas. O amor está no ar e anuncia bons momentos na conquista ou na vida a dois. Que tal um programa romântico com seu bem? Palpites: 54, 27 e 36. Cor: amarelo.

Leão

Convém ter cuidado com fofocas, mal-entendidos e discussões no trabalho. Pode retomar um antigo projeto ou usar sua experiência para brilhar no que faz. No romance, vai preferir programas caseiros. Palpites: 37, 19 e 64. Cor: vermelho.

Virgem

Controlar os gastos pode ser um grande desafio hoje. No trabalho, vai ser fácil negociar e convencer as pessoas. Bons papos também vão beneficiar o amor, seja para conquistar ou se entender com seu bem. Palpites: 56, 83 e 65. Cor: branco.

Libra

O mês pode começar tenso para você em família. Procure manter a serenidade e deixe o amor guiar suas decisões. Boa fase para o seu bolso. No amor, vai querer a paz de uma relação séria e estável. Palpites: 39, 84 e 66. Cor: branco.

Escorpião

Evite se abrir demais com as pessoas e não acredite em tudo que vai ouvir. Explore a criatividade no trabalho. O amor pede mais diálogo, carinho e cumplicidade. Evite segredinhos: não esconda nada do par. Palpites: 31, 85 e 76. Cor: cinza.

Sagitário

Preocupações com dinheiro podem atormentar você neste início de mês. Repense seus gastos e corte despesas. Ciúme de alguém da turma pode indicar amor. A união pede privacidade. Palpites: 14, 86 e 23. Cor: dourado.

Capricórnio

Vênus realça sua vaidade e autoestima, mas pense bem antes de mudar algo no visual para não se arrepender. Aceite convites para sair. A dois, estimule o diálogo e o companheirismo. Façam planos juntos. Palpites: 78, 06 e 87. Cor: rosa.

Aquário

Valorize os estudos e aprenda tudo que puder com pessoas sábias e bem sucedidas. Pode pintar romance secreto com colega. Se você já achou seu amor, compartilhe seus planos, sonhos e desejos. Palpites: 61, 79 e 97. Cor: branco.

Peixes

Aposte em tudo que possa melhorar seu currículo e seu desempenho no trabalho. Há risco de briga e até rompimento com amigo(a). Mas também pode pintar uma atração irresistível por alguém da turma. Palpites: 08, 44 e 17. Cor: marrom.

Horóscopo nascido no dia 1º de outubro

Os nascidos no dia 1 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Escorpião. São ativos, espertos e grandes observadores. Procuram tirar proveito de todas as circunstâncias favoráveis e por isso não perdem tempo e nem dinheiro. Faz ter uma aparência bem cuidada, sempre jovem e saudável e que cause boa impressão. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia Cabalística é o 8, número de Saturno, que os tornam rigorosos, críticos e intransigentes, econômicos, contidos e solitários. Mas que lhe proporciona boa saúde, resistência física e que os leva à prática de esportes. Em geral tem longa vida e boa saúde

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Daniel, que ajuda a conseguir o perdão dos pecados e consegue a misericórdia divina para os arrependidos. Faz ter uma aparência sempre jovem e saudável, que cause boa impressão. Ajuda a recobrar a graça abalada ou perdida. Dá vitória moral e espiritual e grande alegria de viver. Infunde esperança e otimismo nas pessoas. Dá facilidade de expressão e da palavra.