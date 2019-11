Horóscopo e anjo do dia 19 de novembro de 2019

Áries

Sua dedicação pode te levar a um novo cargo ou diversificar o trabalho que já faz. Aproveite para iniciar uma dieta ou se livrar de maus hábitos. No romance, abra seu coração e tente evitar uma briga. Palpites: 16, 25 e 43. Cor: lilás.

Touro

Logo cedo, pode ser mais fácil comprar algo importante para a família ou para a casa. Confie na sorte e faça uma fezinha! Se depender das estrelas, ninguém vai resistir ao seu charme! Palpites: 53, 08 e 35. Cor: creme.

Gêmeos

Assuntos de casa podem exigir boa parte da sua atenção. No trabalho, seu lado prático fica mais evidente, mas precisa ter cuidado com mal-entendido. Lance recente pode ficar mais sério. Palpites: 99, 63 e 54. Cor: vermelho.

Câncer

Bom momento para buscar um aumento ou promoção. Você vai se expressar com facilidade e pode fazer contatos importantes no trabalho. Paixão à primeira vista pode aquecer seu coração. Palpites: 82, 46 e 64. Cor: vermelho.

Leão

As finanças ganham destaque — redobre a atenção para agarrar as boas oportunidades que devem surgir hoje. Valorize a estabilidade e a dedicação se já encontrou sua alma gêmea. Palpites: 11, 38 e 47. Cor: branco.

Virgem

A Lua brilha em seu signo e traz uma dose extra de vitalidade, o que se reflete até na saúde. O astral é favorável para expandir seus contatos. Seu jeito confiante pode ajudar na paquera. Palpites: 21, 75 e 93. Cor: roxo.

Libra

No trabalho, vale a pena seguir sua intuição não confiar em qualquer um em assuntos que envolvem dinheiro. Astral favorável para entrar em contato com os amigos. A vida amorosa ganha leveza hoje. Palpites: 04, 58 e 13. Cor: cinza.

Escorpião

Logo cedo, o astral estará mais favorável para fazer planos a longo prazo. Programa com os amigos ajuda a animar a vida a dois, mas também pode favorecer a conquista se você estiver só. Palpites: 41, 23 e 77. Cor: amarelo.

Sagitário

Aproveite o momento para melhorar sua imagem profissional e na vida pessoal. Marte fortalece sua intuição, mas também pede cautela com seus impulsos. A vida amorosa conta com muita animação. Palpites: 69, 24 e 51. Cor: rosa.

Capricórnio

É um bom momento para compartilhar o que sabe, aprender mais com os colegas e investir no seu aprimoramento pessoal. Passeio ou programa fora da rotina tem tudo para melhorar a vida a dois. Palpites: 52, 70 e 07. Cor: preto.

Aquário

Pode ter problemas com trabalho em equipe cedo, mas melhora ao longo do dia. Bom momento para investir na aparência e cuidar do corpo. Aposte na sensualidade para fisgar quem deseja. Palpites: 26, 44 e 80. Cor: marrom.

Peixes

Bom momento para colocar seus planos em ordem e traçar estratégias mais ambiciosas para conquistar o reconhecimento no trabalho. A vida amorosa fica mais interessante se saírem da rotina. Palpites: 54, 36 e 27. Cor: pink.

Horóscopo nascido em 19 de novembro

Os nascidos em 19 de Novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Sagitário. São expansivos, progressistas, francos, leais e positivos, otimistas, confiantes e donos de si. Preferem mandar e dirigir a receber ordens ou serem pressionados. Gostam de ler, de aprender, de experimentar e enriquecer seus conhecimentos. Mas também de se imporem e de se sobressaírem, liderar e comandar. Podem exagerar e se excederem em autoridade e franqueza. Muitas vezes magoam os outros sem querer. Mas, se precisar pedem desculpas.Seu número principal, do dia do nascimento é o 27, formado de 2, Lua e de 7, Netuno. Juntos eles formam o 9, de Marte, que lhes confere grande combatividade, espírito de luta, confiança em si, otimismo e positividade.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Haaiah, que ajuda a conhecer a verdade e a justiça. Faz conseguir sabedoria e conhecer a Lei divina, assim como a possibilidade de iluminação. Tem domínio sobre os políticos e os diplomatas, os tratados de paz e o comércio. Tem influência sobre os que trabalham na comunicação e com transportes também. O Gênio contrário influi sobre os traidores, os ambiciosos, trapaceiros e conspiradores.