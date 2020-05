Horóscopo e anjo do dia 19 de maio de 2020

Áries

Convém controlar a sua impetuosidade ariana e ter jogo de cintura para resolver as coisas. Evite bater de frente com os outros, especialmente com os chefes. Já diz o ditado: ‘manda quem pode e obedece quem tem juízo’. Na paixão, seu jeito seguro e decidido fará sucesso e pode render uma conquista.

Touro

Saudade de quem está longe pode apertar: faça contato! Quem está livre pode fechar o coração para balanço ou se envolver num romance secreto, mas a dica é ir devagar com o andor para não fazer papel de trouxa. Na união, não dê espaço para o sentimento de posse e reforce a confiança.

Gêmeos

No trabalho, busque o apoio de colegas e faça parcerias para chegar mais rápido aos seus objetivos. No entanto, a tarde será tensa por causa do atrito da Lua com Júpiter e Plutão. Pode se decepcionar com alguém querido ou até romper uma relação: tente relevar.

Câncer

A Lua dá todo incentivo para suas ambições e ainda forma ângulo positivo com Vênus, fortalecendo habilidades que normalmente você não revela no serviço: confie nelas e tire proveito dos seus dons. Há possibilidade de crescer se mostrar todo seu potencial no trabalho e, além disso, você poderá contar com o apoio importante de alguém sem nem saber.

Leão

À tarde, Lua, Júpiter e Plutão ficam ariscos e avisam que convém dobrar a atenção com a saúde: evite riscos e excessos. Ainda é terça-feira e não é recomendado se entregar aos bons drinks nem aos lancho! Mantenha uma alimentação saudável! No trampo, pode rolar treta, mas tente tirar lições dos desafios e não perca tempo com atritos. No amor, a sintonia de ideias e objetivos será importante para o seu coração: converse para descobrir se você e o crush combinam mesmo.

Virgem

Lua e Vênus reforçam seu lado talentoso, sua capacidade de concentração e sua vontade de progredir. Você terá energia farta para mergulhar no trabalho e não medirá esforços para conquistar o que deseja. Pode fazer mudanças importantes, ainda que seja necessário repensar alguns projetos. À tarde, a Lua treta com Júpiter e Plutão, apontando altos e baixos.

Libra

Trabalhar em equipe será uma boa opção para você e seus talentos vão aparecer. Portanto, não perca oportunidades de se aliar a pessoas inteligentes e experientes, com quem tenha a chance mostrar o que sabe, mas também aprender e se aperfeiçoar. Aliás, não vai fazer papel de trouxa e se aliar com quem entende menos que você.

Escorpião

Não deixe que fofocas e mal-entendidos prejudiquem o seu serviço. Dê atenção à saúde, especialmente aos problemas de voz e garganta. Na vida a dois, atração por colega será intensa. Na relação a dois, seu jeito prestativo e dedicado virá à tona e isso deve fortalecer a união.

Sagitário

A sorte vai te fazer companhia e você vai esbanjar charme e simpatia, o que deve te ajudar em todos os setores hoje. No trabalho, será mais fácil se entender com as pessoas e também atrair e agradar clientes. Na parte da tarde, convém pegar leve. A Lua entra em conflito com Júpiter e Plutão, aconselhando a ter muito cuidado para não gastar demais com supérfluos.

Capricórnio

Assuntos de casa e família terão prioridade absoluta e devem fluir do jeitinho que você espera. Aproveite para resolver pendências com partes e botar tudo em ordem. Se você trabalha em casa, pode ter um dia muito produtivo. No entanto, a Lua vai se desentender com Júpiter e Plutão à tarde, sinalizando tensões e conflitos com pessoas próximas.

Aquário

Você terá muita habilidade para dialogar, negociar e convencer. Isso pode ajudar muito no trabalho, ainda mais se lida com vendas, telemarketing e serviços de atendimento: você saberá corresponder às expectativas das pessoas. Já à tarde, Lua, Júpiter e Plutão recomendam a não brincar com a sorte.

Peixes

A Lua briga com Júpiter e Plutão, aconselhando a não misturar assuntos financeiros com amizades, pois pode ter problemas. Na paixão, sua popularidade sobe e favorece suas paqueras. Aproveite para conhecer gente nova e mostrar ao crush as suas intenções. Na união, cobranças demais podem causar tensões.

Horóscopo nascido em 19 de maio

Os nascidos a 19 de maio são de Touro com a personalidade de Gêmeos. Apaixonados, costumam se envolver em romances conturbados, paixões irracionais e amores proibidos. Seu número principal, é o 21, formado de 2 e de 1. Eles se completam pela sua natureza feminina e masculina. A soma dá o 3, de Júpiter, que os fazem bons professores, advogados, filósofos, músicos, escritores, jornalistas e comunicadores. Provoca duplicidade amorosa e conjugal, em muitos.

Anjo do dia 19 de maio

O anjo protetor do dia 19 de maio é Umabel, que ajuda a conquistar amizades, conservar ou reatá-las, quando estiverem rompidas. Dá um caráter forte, decidido e corajoso, que age de acordo com a justiça dos homens e das Leis divinas. Faz retornar à fé. Dá conhecimento fácil das ciências exatas: a física e matemática, entre outras. Faz gostar de astrologia e numerologia. O Gênio contrário é o da libertinagem e das paixões, que age contra a natureza.