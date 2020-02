Horóscopo e anjo do dia 19 de fevereiro de 2020

Áries

Algumas influências negativas dos astros aconselham que fique na sua e seja prudente até que a maré ruim possa passar. No trabalho, os caminhos estarão abertos e vão pintar novas oportunidades e atividades interessantes. Pode enfrentar dificuldade com grana.

Touro

No trabalho, é possível que tenha que ajudar um colega em suas tarefas. Tudo tranquilo no lado financeiro estará em equilíbrio. A relação está forte e firme, mantenha-se ao lado de quem ama. Na saúde, cuidado com resfriados.

Gêmeos

Suas emoções mais profundas e a sua mania de dramatizar as coisas podem encontrar hoje um clima adequado para se expandir. Tenha foco no trabalho para evitar cobranças de terceiros. Gaste com cautela, não se precipite. Alguém te ama de fato, mesmo que secretamente.

Câncer

Tenha cuidado para não misturar assuntos pessoais com a vida profissional. Como sentirá uma certa carência, você é capaz de gastar mais, segure-se! Sua sensualidade ganha força e um amor do passado pode retornar.

Leão

Exercite mais a sua compreensão para manter esperança em pé. Não tente fazer as tarefas de terceiros, se atenha às suas responsabilidades. Evite desperdiçar sua grana comprando o que não precisa. Revelações importantes em família.

Virgem

Não deixe que os aborrecimentos no serviço atrapalhem seu foco pessoal. Será bom período para viajar, fazer um passeio ou organizar seu cantinho ou espaço de trabalho. Novidades no amor. Tudo bem na saúde.

Libra

Hoje você terá que ser mais prudente. Alguém da família poderá precisar de seu apoio em alguma decisão difícil. No amor, ouvirá muitas promessas, mas não caia nessa e analise a situação. Cuide da área respiratória.

Escorpião

Tenha calma e procure agir com respeito e moderação para evitar problemas maiores. Aproveite o dia para fazer um balanço pessoal e repensar seus vínculos com amigos ou pessoas próximas. Controle seu ciúme no campo amoroso. Pode surgir um convite para viagem.

Sagitário

O dinheiro deve ser utilizado com sabedoria. Gastos podem ocorrem além do programado, portanto, evite excessos. No amor, a amizade vai valer muito entre você e o par. Na saúde, atenção à área genital.

Capricórnio

A Lua transita pelo seu signo e é hora de cuidar melhor dos interesses profissionais, do seu trabalho, de uma forma mais responsável. Amizades sinceras estão próximas e prontas para te ouvir e auxiliar. No amor, algo de bom que vai dar uma animada no astral.Olhe com mais carinho para sua saúde.

Aquário

Você vai sair de um grande sufoco e conseguirá esclarecer muitas coisas para sua própria segurança e tranquilidade. A pessoa amada vai fazer questão de te ajudar em tudo. Evite alimentos muito temperados ou ácidos que podem lhe gerar mal-estar.

Peixes

Ótima fase no jogo, faça suas apostas. No lar, procure deixar tudo organizado. Também é preciso investir em uma comunicação franca com seus parentes. No amor, tudo tranquilo. Saúde boa.

Horóscopo nascido em 19 de fevereiro

Os nascidos no dia 19 de Fevereiro são do signo de Aquário com a personalidade de Gêmeos. São inteligentes, lúcidos, versáteis e ativos, criativos joviais e otimistas. Em geral têm muitos amigos e se tornam populares. Nasceram para liderar e têm grande capacidade para isso. Podem ter boa intuição e sorte para jogos e Loterias, para concurso e sorteios, assim como para competições esportivas e outras. Seu número principal é o 30, formado de 3, Júpiter, e de zero. Júpiter que é símbolo de cultura e de conhecimentos, estudos, educação e vida pública. Rege a filosofia e o magistério, o ministério público, as ligações com o exterior e a diplomacia e os contatos com estrangeiros. Mas á nível pessoal faz a pessoa indecisa, confusa e com amores duplos.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Sealiah, que confunde os maus e orgulhosos. Dá oportunidade de elevação para os humildes e de bons sentimentos. Tem domínio sobre a vegetação e sobre todos os seres que respiram. Confere amor à cultura e ao saber. Dá um caráter justo e honesto, generoso e valente.