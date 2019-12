Horóscopo e anjo do dia 18 de dezembro de 2019

Áries

Você sabe que tem potencial e pode crescer na carreira. Atenção aos detalhes das tarefas executadas, evitando erros por distração. Pode se encantar por alguém que não costuma fazer seu tipo. Palpites: 52, 16 e 34. Cor: lilás.

Touro

Dia favorável para trocar conhecimentos no trabalho. Tente pegar leve com críticas hoje, ou deixe para falar em outro momento. Incentive seu bem e verá a retribuição em forma de gratidão e carinho. Palpites: 80, 35 e 17. Cor: creme.

Gêmeos

Mesmo que não ache seu trabalho tão prazeroso, se entregue, pois os resultados virão. Para compensar, após o serviço, faça algo que realmente goste. Paquera, só se for para ir aos finalmente. Palpites: 45, 09 e 90. Cor: vermelho.

Câncer

Bom dia para organizar seus planos e pensar no futuro. Ver mentiras e injustiças, contra você ou contra colegas, te abalará. Conte com o apoio do par, isso fortalecerá cada vez mais a relação. Palpites: 19, 55 e 64. Cor: vermelho.

Leão

Momento de alegria, boas mudanças e chances de firmar mais a carreira. Mas não se empolgue muito gastando, pois pode perder a mão e se arrepender. A paquera renderá em festas de empresa. Palpites: 38, 20 e 02. Cor: branco.

Virgem

Procure trabalhar só e se concentrar. O dia pode ser cansativo, então faça algumas pausas para conseguir recarregar as baterias. No romance, lembre-se de declarar seu amor e pedir carinho e colo. Palpites: 48, 12 e 30. Cor: lilás.

Libra

Pode acabar tendo um acúmulo de serviço que gastará suas energias. Evite muitos compromissos e, quando der, tente relaxar. A relação vai fluir, e melhor ainda se dividirem as responsabilidades. Palpites: 13, 67 e 31. Cor: cinza.

Escorpião

Pode de provar seu valor no trabalho e brilhar. Estará mais emotivo com as amizades, deixando que se aproximem mais de você. Na paquera, fale menos, ouça mais e tome uma atitude direta. Palpites: 95, 59 e 86. Cor: marrom.

Sagitário

Dê o seu melhor no serviço, pois pode estar sendo observado. Direcione a sua força para atingir o que tanto deseja. Se tiver um par, mostre interesse em saber como foi seu dia e ajude nas tarefas de casa. Palpites: 60, 24 e 69. Cor: rosa.

Capricórnio

Favorecido o trabalho com clientes, vendas por internet e imóveis. Evite se sobrecarregar fazendo horas extras no serviço. Evite cenas de ciúmes com o parceiro e confie em sua lealdade. Palpites: 70, 34 e 52. Cor: branco.

Aquário

Se tiver clientes, cuide para que paguem antes de entregar seus produtos. O desejo virá repentinamente e sem preliminares. A mesma liberdade que deseja para você deve também dar a seu cônjuge. Palpites: 17, 62 e 89. Cor: marrom.

Peixes

Poderá fazer acordos no trabalho e os amigos poderão ajudar nas suas atividades. Seja mais flexível nas relações. Isso vale para os casados também. Sexo hoje só se for com muito amor. Palpites: 63, 90 e 00. Cor: pink.

Horóscopo nascido em 18 de dezembro

Os nascidos no dia 18 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Sagitário e Áries. São generosos, desprendidos e bons. São independentes e apreciam a liberdade. São otimistas, bonachões e bem humorados. Confiam em si mesmo, demonstrando isso em todas as circunstâncias. Seu número principal é o 27, formado de 2, Lua e de 7 Netuno. São astros que atuam sobre as emoções e a intuição, de uma forma um pouco negativa, dando pessimismo, insegurança, melancolia e tristeza, falta de confiança em si. Mas juntos formam o 9, de Marte, que acaba redundando em fatores de coragem, determinação e espírito aventureiro.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Mebahiah, que consola e dá esperança, conforta, dá alegria e otimismo. Tem ação sobre a moral e a religião, mas questiona demais os assuntos da fé. Dá generosidade, bondade e piedade e leva ao cumprimento do dever.