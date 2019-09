Horóscopo e anjo do dia 17 de setembro de 2019

Áries

Organização, cuidado e eficiência são algumas das palavras que vão definir seu dia e seu desempenho profissional. É provável que sinta atração física por alguém que encontra sempre. Palpites: 03, 48 e 75. Cor: azul.

Touro

Pode ter a oportunidade de transformar os rumos da sua vida pessoal e do seu trabalho. Na sua união, você e seu par deverão renovar os votos de afeto e agitar o setor da paixão com novidades. Palpites: 04, 22 e 31. Cor: branco.

Gêmeos

Na profissão, poderá procurar conselhos junto a alguém mais experiente. Vai pesar bem as palavras antes de dizê-las. Talvez surja um amor que precise ficar escondido. Palpites: 95, 68 e 05. Cor: preto.

Câncer

As áreas de trabalho favorecidas hoje são informática, nutrição, prestação de serviços e atividades com público em geral. A dois, fase de uma revisão positiva da relação, com muito entendimento. Palpites: 42, 60 e 24. Cor: verde-claro.

Leão

Dia favorável para quem lida com o público. Divulgue seus talentos, deixando sua marca e seu trabalho mais conhecidos. A vida a dois pede acolhimento: passe mais tempo com seu amor. Palpites: 43, 34 e 88. Cor: lilás.

Virgem

Seus conhecimentos profissionais serão valorizados. Vale a pena apresentar suas ideias e soluções à chefia. Pode ser que o par esteja passando por um momento delicado e precise da sua ajuda. Palpites: 53, 08 e 80. Cor: branco.

Libra

Poderá renegociar suas dívidas. Assuntos da espiritualidade vão despertar sua atenção. Na união, decisões que foram adiadas vão se tornar urgentes e providências deverão ser tomadas. Palpites: 36, 54 e 45. Cor: lilás.

Escorpião

Aquilo que disser hoje fará sentido para quem ouvir, podendo até influenciar mudanças de comportamento. Surpreenda sua cara-metade com um convite para um programa bem romântico! Palpites: 73, 37 e 01. Cor: vermelho.

Sagitário

Sua habilidade para planejar, pensando em todos que serão afetados por suas ações, dará o rumo ao seu trabalho. Exames de saúde poderão ser agendados. No romance, leveza e senso de humor. Palpites: 56, 74 e 02. Cor: branco.

Capricórnio

Evite tomar decisões baseadas nas suas emoções. Pese bem suas ações antes de colocá-las em prática. Se já tiver compromisso, solte mais seu lado romântico sem medo. Palpites: 39, 21 e 66. Cor: roxo.

Aquário

Se trabalhar em casa, precisará manter limites para não ser incomodado (a) ou atrapalhado (a). Poderá receber notícias surpreendentes de parentes. Chance de iniciar um romance com alguém educado. Palpites: 85, 49 e 58. Cor: cinza.

Peixes

Se possível, deixe as decisões importantes ligadas ao seu emprego para outro momento, quando puder enxergar tudo com mais clareza. No romance, o bom entendimento deverá beneficiar o sexo. Palpites: 59, 68 e 86. Cor: preto.

Horóscopo nascido em 17 de setembro

Os nascidos a 17 de Setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Leão. São simpáticos, brilhantes e cheios de charme. Um pouco misteriosos, mas muito sedutores. Possuem intuição desenvolvida e outros dons para normais, que os diferenciam dos demais. Em geral são muito dedicados e ligados ao trabalho, às suas obrigações e responsabilidades. Gostam de servir e de ajudar os que precisam e os que sofrem. Podem estudar administração, economia, contabilidade, enfermagem, medicina, odontologia, fisioterapia e farmácia. Não têm sorte na carreira política.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Menadel, que defende das calúnias, injúrias e difamações. Liberta a pessoa dos diversos vícios, faz perdoar as ofensas recebidas e promove a reconciliação entre as pessoas. Dá ajuda material e espiritual. Dá notícias dos que estão longe e devolve os exilados à Pátria.