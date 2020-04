Horóscopo e anjo do dia 16 de abril

ÁRIES

O Sol atravessa o terceiro decanato do seu signo e te coloca em evidência na paixão. O astro-rei revela que você estará no centro das atenções: vai atrair muita paquera nas redes sociais. Com o par, deve rolar mais equilíbrio entre desejo e prazer na relação conjugal. Vocês também poderão traçar planos juntos. Na hora de dormir, há possibilidade de ter sonhos premonitórios.

TOURO

Pequenas mudanças podem surtir efeito surpreendente em seu visual e bem-estar. A Lua também faz conjunção com Marte, reforçando o seu prestígio profissional com os superiores: você tem tudo para mostrar do que é capaz. Na paquera, concentre-se no seu alvo e tire proveito dos seus encantos para envolver quem está a fim de conquistar.

GÊMEOS

Seu interesse pode estar voltado para a caridade, portanto, se for possível, faça um trabalho direcionado ao seu próximo. A Lua também favorece estudos, concursos, intercâmbios e tarefas ligadas à internet. No lado afetivo, é possível que se sinta com o coração dividido entre dois amores. Avalie quem tem tudo a ver com você e pode te fazer mais feliz.

CÂNCER

Os astros favorecem acordos, pagamento ou negociação de impostos, dívidas e outras pendências. O trabalho no setor bancário e em atividades que lidam com dinheiro pode receber impulso hoje. Também é um dia indicado para aprender coisas novas, sobretudo assuntos relacionados com a saúde. Na paquera, você sabe o quanto pode ser sedutor, então, use sem medo o seu carisma para conquistar.

LEÃO

Momento propício para fazer brilhar seu Sol, aproveitando as vibrações do astro-rei para se aperfeiçoar e evoluir. Lua e Marte dão sinal verde para o seu signo ampliar os horizontes e ter novas experiências. Na saúde, deixe a preguiça de lado e procure se exercitar um pouco mais. O período é favorável para queimar calorias e entrar em forma. As estrelas também apontam boas novas no amor.

VIRGEM

Os astros convidam seu signo a se voltar mais para o autoconhecimento: é hora de crescer interiormente. A fase é propícia para um mergulho em seu íntimo e também para se envolver com atividades de assistência e autoajuda. Na saúde, siga com seu jeito zeloso de sempre e mantenha o foco em uma alimentação saudável. Talvez a paquera lhe traga alguém decidido a conquistar.

LIBRA

Boas notícias chegam da Lua, que fica em sintonia com sua estrela-guia Vênus e abençoa seu dia com as melhores energias. Esses astros mandam um conselho claro para você: procure trabalhar fazendo o que gosta e sentirá como se todos os dias fossem feriados. Hoje a sorte vai soprar em sua direção e as coisas podem parecer mais belas e fáceis em sua vida. Na paixão, o momento é propício para buscar de alguém que faça seu coração bater mais forte, pois a paquera vai render.

ESCORPIÃO

Dia positivo para quem trabalha por conta, lida com serviços em geral ou setores da saúde. Aproveite os horários livres para arrumar armários, pertences e embelezar seu cantinho para que fique com a sua cara. Na paixão, há chance de restabelecer contato com alguém que já te balançou em outros tempos. Se nem quer saber do passado, também pode se dar bem na paquera com pessoa que conhece do trabalho ou tenha ligação com sua família.

SAGITÁRIO

Você terá mil ideias, sentirá mais vontade de conversar e expor seus pontos de vista. Solte sua criatividade, deixe a mente livre, sem reprimir, para que venham os insights que poderão ser muito úteis no andamento do seu trabalho e na execução de suas tarefas. Bons contatos e muitos likes nas redes sociais. Se iniciar um romance hoje, é bem provável que ele evolua para compromisso.

CAPRICÓRNIO

Os astros vão fortalecer sua confiança e prometem mais estabilidade. Poderá alcançar ótimos resultados em suas iniciativas. Lua e Marte indicam um momento proveitoso para seus interesses materiais e você terá habilidade para lidar com dinheiro. Na paquera, pode sentir algo mais por alguém que conhece inclusive colega de trabalho.

AQUÁRIO

Seu dinamismo e vontade de vencer estarão a serviço das suas conquistas e você saberá identificar o que as pessoas buscam. Serviços e produtos que dizem respeito à organização do lar, alimentos e coisas para a casa estarão em alta. Dia favorável para atrair novos clientes. Caso role uma folga, a dica é dar um trato no visual. Há chance de arrasar na paquera.

PEIXES

Faça um esforço maior para evitar que essa apatia interfira no seu emprego ou afete a sua motivação para fazer as coisas de que gosta. Convém, ainda, dar um pouco mais de atenção aos sinais do seu organismo: pausas para descansar e recompor suas forças serão bem-vindas. Na paixão, talvez descubra um interesse repentino por alguém com quem poderá partilhar afinidades culturais ou religiosas.

Horóscopo nascido em 16 de abril

Os nascidos no dia 16 de abril são do signo de Áries com a personalidade de Escorpião. São prudentes e fechados, introvertidos e meditativos. Pensam muito para tomarem uma decisão e estão sempre atrasados nos encontros que precisam ter. São vagarosos, lentos e de pouca conversa. Moderados. Podem se complicar para tratar dos próprios problemas.

Seu número do dia do nascimento é o 17. A soma e a redução dá o 8, de Saturno, que o faz discreto, fechado, de pouca conversa e de pouca comunicação. Mas que o torna responsável, honesto e ligado aos seus deveres. Bens de herança depois da meia idade.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Seheiah, que dá proteção contra todo tipo de enfermidades. Ele defende dos raios, tempestades e furacões. Protege contra incêndios, quedas de edifícios e calamidade pública. Dá saúde, longa vida, perseverança e prudência.