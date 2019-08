Horóscopo e anjo do dia 15 de agosto de 2019

Áries

Conte com os amigos para o que precisar. No trabalho, pode conseguir um cargo melhor ou fazer contatos importantes se souber se comunicar com colegas e clientes. Vida amorosa protegida! Palpites: 63, 54 e 36. Cor: vinho.

Touro

Bom dia para cuidar do visual. Se tem tarefas pendentes, seja no lar ou no trabalho, tire um tempinho para deixar tudo em ordem. A relação com quem ama talvez precise de alguns ajustes. Palpites: 28, 19 e 91. Cor: amarelo.

Gêmeos

O contato com colegas e clientes conta com excelentes energias. Aproveite para finalizar pendências, já que seu raciocínio rápido ajudará a deixar tudo em dia. Faça algo diferente com o par. Palpites: 38, 29 e 74. Cor: creme.

Câncer

Mudanças inesperadas podem agitar a sua vida financeira. Hora ideal para investir no seu crescimento profissional e até mesmo tentar algo mais ousado. A dois, a paixão esquenta! Palpites: 84, 57 e 48. Cor: lilás.

Leão

Bom dia para organizar as suas metas, se envolver com as tarefas do dia a dia e definir prioridades. Uma sociedade ou parceria talvez precise de ajustes. A vida amorosa está protegida. Palpites: 49, 85 e 67. Cor: laranja.

Virgem

Concentre-se no serviço que ficou pendente e poderá encher o bolso nesta quinta. Vale a pena cuidar melhor do seu corpo e evitar desgastes desnecessários. Na paquera, seja discreto(a). Palpites: 86, 77 e 50. Cor: laranja.

Libra

Vai sobrar disposição para lutar pelo que acredita e, de quebra, a sorte pode sorrir para os seus planos! Mas tenha diplomacia para driblar imprevistos. Na paquera, aposte no seu charme. Palpites: 96, 87 e 06. Cor: rosa claro.

Escorpião

A companhia da família terá papel importante em várias áreas, especialmente na vida profissional. Tente diminuir um pouco as expectativas se quiser se dar bem na conquista. Palpites: 16, 70 e 07. Cor: lilás.

Sagitário

Sua atenção vai se concentrar na vida profissional e um pouco mais de diálogo deve abrir algumas portas. Um bom papo será a melhor maneira de se destacar na conquista. Palpites: 44, 17 e 08. Cor: preto.

Capricórnio

Boa fase para colocar as contas em ordem. Se não der para comprar tudo o que deseja agora, mantenha o ânimo e faça planos para o futuro. Seu lado sedutor deve agradar a pessoa amada. Palpites: 09, 45 e 72. Cor: cinza.

Aquário

Bom dia para correr atrás dos seus interesses. No serviço, a competição pode provocar momentos desagradáveis com os colegas mais próximos. Você e o par devem se entender bem. Palpites: 82, 55 e 46. Cor: vermelho.

Peixes

Tenha mais sensibilidade e cuidado ao lidar com as pessoas. Atenção aos avisos do seu sexto sentido, ainda mais ao cuidar do seu corpo. Evite atritos com sua cara-metade. Palpites: 02, 47 e 65. Cor: lilás.

Horóscopo nascido em 15 de agosto de 2019

Os nascidos a 15 de Agosto são do signo de Leão com a personalidade de Touro. São de sentimentos profundos e apaixonados. Quando amam, amam de fato e de modo contundente. Costumam viver grandes paixões e é difícil manterem controle de seus sentimentos. Seu número principal é o 20, formado de 2, número da Lua e de zero. A Lua que representa a mulher e a mãe em nossa vida. Que simboliza os sentimentos e as emoções, a memória e as lembranças. A lua que confere instabilidade emocional e também, humor variável e inesperado.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia 15 de agosto é Sitael, que simboliza o espírito da verdade, da justiça, da inteligência, da prudência e da gratidão, entre outras coisas. Ajuda a conseguir a paz, a harmonia e a fidelidade conjugal. Faz alguém serviçal, bondoso e útil. Protege e defende de todo tipo de agressividade e violência, animal ou humana.