Horóscopo e anjo do dia 14 de novembro de 2019

Áries

Cuidado com boatos ou mal-entendidos no trabalho. Imprevistos podem aparecer se planeja viajar. Um bom papo será sua melhor arma, tanto na vida a dois quanto na paquera. Palpites: 20, 74 e 02. Cor: prata.

Touro

Bom momento para conquistar uma grana extra, mas saiba que nada vai cair do céu: lute pelo que deseja! Evite misturar dinheiro e amizade. Um amor do passado pode mexer com o seu coração. Palpites: 66, 39 e 57. Cor: dourado.

Gêmeos

Evite fazer cobranças ou apontar erros se não quiser que a sua imagem profissional fique arranhada. Se tem compromisso, abra seu coração e faça o possível para evitar críticas ao par, ok? Palpites: 67, 40 e 49. Cor: bege.

Câncer

Agir nos bastidores pode ser o melhor caminho para conseguir o que deseja. Distrações podem atrapalhar suas metas. Se já encontrou sua alma gêmea, vale a pena ter cautela com segredos. Palpites: 68, 41 e 95. Cor: amarelo.

Leão

Nesta quinta, não tenha receio de correr atrás de metas mais ambiciosas, ainda que pareçam um sonho distante. Seu lado charmoso está em destaque, mas pode pintar obstáculo na paquera. Palpites: 96, 78 e 69. Cor: verde.

Virgem

Alguns relacionamentos podem se tornar mais tensos, especialmente se a família estiver se intrometendo. Excesso de críticas talvez provoque alguns problemas com quem ama — vá devagar. Palpites: 88, 97 e 61. Cor: verde-claro.

Libra

Se está em busca de um novo emprego, faça o possível para melhorar seus contatos — isso deve aumentar suas chances. Um programa diferente pode ajudar na conquista. Palpites: 71, 26 e 53. Cor: verde-escuro.

Escorpião

Não é o melhor momento para contar com a sorte. Nas finanças, há risco de ter prejuízo se exagerar nas compras. Apesar da atração sexual, uma briga pode atrapalhar o romance ou azedar a conquista. Palpites: 99, 00 e 18. Cor: vinho.

Sagitário

Vale a pena se esforçar mais para lidar melhor com as pessoas, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. Pode rolar tensão com familiares. Lembranças do passado talvez atrapalhem a paquera. Palpites: 28, 91 e 82. Cor: amarelo.

Capricórnio

Evitar conversas em excesso e redobrar o cuidado ao lidar com informações são grandes desafios se quiser entregar as tarefas em dia. Na paquera, fofoca pode atrapalhar seus planos. Palpites: 92, 38 e 11. Cor: creme.

Aquário

Assuntos envolvendo dinheiro podem precisar de cautela. A dica é: fuja de gastos excessivos para evitar problemas. A vida conjugal recebe mais romantismo se vocês dois tiverem interesses em comum. Palpites: 12, 30 e 39. Cor: azul.

Peixes

Pode ser mais fácil cuidar de tarefas de rotina. Em casa, concentre-se em assuntos do dia a dia e deixe as picuinhas pessoais de lado. Os assuntos amorosos podem enfrentar alguns problemas. Palpites: 04, 58 e 94. Cor: branco.

Horóscopo nascido em 14 de novembro

Os nascidos em 14 de Novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Câncer. São otimistas, positivos e decididos, corajosos e destemidos. Seu número principal é o 22, formado do número da Lua, 2, em dobro. O 2 que é símbolo da mulher, a mãe e o lado feminino de cada um. Que provoca instabilidade emocional, romantismo exagerado, bem como leviandade e atos inconsequentes. A soma dá o 4, de Urano, símbolo de modernidade, trabalho, futurismo, tecnologia e progresso material e cósmico.

Horóscopo nascido em 15 de novembro

Os nascidos em 15 de Novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Leão. São ambiciosos, orgulhosos e idealistas. Em geral conseguem evoluir e progredir muito acima do nível em que nasceram. Seu número principal é o 23, formado de 2, Lua e de 3, Júpiter. A soma dá o 5, de Mercúrio, que os fazem populares, comunicativos, joviais, simpáticos, amigos, pacíficos e inteligentes.

Anjo do dia 14 de novembro

O anjo protetor do dia é Nelchael, que dá notícias de pessoas desaparecidas. Que liberta das opressões e que defende da calúnia e da injustiça, dos feitiços e encantamentos, assim como livra das obras dos maus espíritos. Dá inspiração poética e literária. Tem domínio sobre as ciências exatas, como a matemática, a física, a eletrônica etc.

Anjo do dia 15 de novembro

O anjo protetor do dia é Ieiaiel, que confere fama, fortuna, favorece aos negócios e ao trabalho. Dá boa memória e causa boa impressão nas pessoas, com quem se comunicam ou conversam. Favorece as viagens e expedições marítimas. Protege contra as tempestades e os naufrágios. Confere ideias liberais e espírito filantrópico.