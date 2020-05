Horóscopo e anjo do dia 14 de maio de 2020

ÁRIES

Trocar ideias com colegas e amigos pode ser muito importante para o seu dia, sem contar que você deve aprender bastante. O dia promete bons resultados para quem pretende fazer alguma mudança no visual. Na vida amorosa, seu jeito pode ficar mais exigente, sobretudo nas paqueras.

TOURO

A Lua segue brilhando no ponto mais alto do seu Horóscopo e troca excelentes vibrações com Vênus, nossa fada sensata, que atua em sua Casa da Fortuna. Isso significa um momento pra lá de favorável para você batalhar por seus interesses profissionais e financeiros.

GÊMEOS

Lua e Vênus também realçam sua beleza, por isso, vale reservar um tempo para se cuidar em casa mesmo: providências simples, mas feitas no capricho, como retocar a tintura do cabelo, devem surtir os efeitos desejados. Sol e Lua aconselham a ter atenção dobrada com fofocas, quebra de confiança por parte de alguém e fatos imprevistos à tarde.

CÂNCER

O momento é oportuno para fazer alguns questionamentos e escolhas que podem ser importantes para a sua paz interior. Nas amizades, é hora de avaliar quem realmente merece sua consideração e seu carinho. Talvez precise impor limites a certas pessoas e romper os laços superficiais.

LEÃO

O céu também pode dar uma força para se acertar com alguém da turma e desfazer um mal-entendido com quem admira. Já na parte da tarde, Sol e Lua entram em conflito e alertam que instabilidades vão rondar o seu astral. Uma sociedade pode enfrentar tensões: saiba negociar e fazer acordos.

VIRGEM

A Lua entra na fase Minguante, treta com o Sol e alerta que altos e baixos tendem a surgir, podendo afetar inclusive o seu bem-estar. Não se estresse se tiver que enfrentar alguns desafios, pois eles serão passageiros. Hoje sua vaidade vai aumentar e um trato no visual deve agradar.

LIBRA

Seus caminhos devem se abrir e as coisas vão fluir com mais facilidade para o seu lado no período da manhã. A partir da hora do almoço, talvez se depare com contratempos, tudo por causa de um atrito entre o Sol e a Lua, que ingressa na fase Minguante. Atitudes gentis vão facilitar muito as coisas: tire proveito da sua simpatia.

ESCORPIÃO

Você pode fazer mudanças na decoração ou reparos bem-sucedidos em casa. Trabalhar em seu cantinho será mais produtivo. Todavia, o Sol treta com a Lua e instabilidades podem rolar na parte da tarde. Quem tem sociedade ou assunto importante para tratar com parentes precisará de muito jogo de cintura para conciliar os interesses e evitar desavenças.

SAGITÁRIO

O céu garante bons estímulos para uma parceria, sociedade ou atividade em grupo. Você também pode alcançar resultados positivos nos estudos e em atividades em que possa aplicar sua abundante energia mental. Só procure ficar longe de fofocas e confusões a partir da hora do almoço, quando o Sol vai brigar com a Lua e pode dar ruim pra você.

CAPRICÓRNIO

Seu empenho deve surtir os resultados que espera e garantir um bom retorno para o seu bolso. Ou talvez queira buscar um bico temporário ou segundo emprego para reforçar o orçamento. Mas atenta: se conseguir uma grana extra, cuidado para não torrar tudo.

AQUÁRIO

Os astros destacam o que você tem de melhor e ainda poderá contar com sorte e entusiasmo extras para conquistar seus objetivos. Porém, sempre tem alguém pra estragar a festa. Desta vez é o Sol, que se desentende com a Lua a partir da hora do almoço e alerta que há perigo de brigas em casa: controle o seu lado rebelde.

PEIXES

Atividades que fizer em casa na parte da manhã prometem ser muito produtivas. Se tem serviço acumulado, trabalhar num ambiente quieto e tranquilo ajudará você a se concentrar melhor nas tarefas. À tarde, se não quiser fazer papel de trouxa ouça sua intuição. Na paquera, aposte em seu lado simpático e extrovertido para atrair o crush.

Horóscopo nascido em 14 de maio

Os nascidos no dia 14 de Maio são do signo de Touro com a personalidade de Libra. São detalhistas e em tudo o que fazem buscam a perfeição. Possuem dons e talentos para as Artes, bem como para tudo o que seja Belo e de bom gosto. São delicados, atenciosos e vivem mais em função do Bem do próximo, do que do seu próprio Bem. Seu número principal é o 16, formado de 1 e de 6. Mas a soma dá o 7, de Netuno, que lhes confere intuição, timidez, dons para normais, espírito de fé e de formação cristã.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Poiel, que inclina para a Filosofia, a moderação, a amizade e a bondade, com a missão grandiosa de servir. Dá estima e grande talento na área profissional que abraçar. Tudo o que lhe for pedido, não importa o que, desde que justo, será atendido por ele. Pois grande é o seu poder e sua luz. O Gênio contrário é o da ambição desmedida, do orgulho e da tirania.