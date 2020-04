Horóscopo e anjo do dia 14 de fevereiro de 2020

ÁRIES

Se depender da Lua, que estará em sintonia com vários astros, seus caminhos vão se abrir e o progresso estará mais perto do seu signo. Com mil ideias na cabeça, você pode direcioná-las para melhorar seu desempenho no trabalho. O amor pode trazer surpresas, principalmente com alguém que tenha a ver com as suas relações profissionais ou financeiras.

TOURO

Seu signo não é muito fã de alterações na rotina, mas hoje as estrelas vão despertar sua vontade de ir além e encarar situações novas. Chegou o momento de sair do conforto do conhecido e buscar outras experiências. Pode ser que alguém te admire em segredo, por temer ser muito jovem para merecer sua atenção.

GÊMEOS

Hoje as estrelas estimulam seu lado perseverante e focado, sinal de que terá condições de se aprofundar em seus interesses e atividades. Poderá receber notícias de pessoas, assuntos e locais distantes, obter bons resultados em concursos ou disputas judiciais. Ambiente ideal para paquera será na interatividade virtual.

CÂNCER

A Lua capricorniana sorri para Netuno e forma conjunção com outros astros, acentuando seu jeito dedicado e batalhador. Há boa abertura para trabalhos em parceria, divulgação pela internet e marketing mais agressivo, caso queira ampliar sua clientela. Pode começar um romance secreto. Muita paixão e desejo devem permear seu casamento.

LEÃO

Sabe aquele projeto de trabalho que não engata, embora pareça muito legal? Tem uma hora que é preciso desapegar e seguir em frente e agora é o momento para deixá-lo de lado, buscando novos estímulos e outros interesses profissionais. Talvez seja apenas inoportuno agora, portanto, reflita antes de continuar insistindo. Pode sentir dificuldade para permitir que aquele alguém especial se aproxime de você.

VIRGEM

É o momento de parar de se policiar, diminuir as cobranças internas e se soltar mais na vida. No trabalho, tanto poderá pedir ajuda quanto aceitar funções de comando. A sorte sorri para as suas finanças, mas tente guardar um pouco de dinheiro para realizar um ideal antigo. Nos assuntos do coração, a paquera vai fluir em clima de descontração.

LIBRA

Sol e Plutão se estranham, revelando que altos e baixos podem surgir em algumas relações, ainda mais com gente que adora teimar e testar a paciência alheia. Na paixão, há possibilidade de seu futuro amor vir de um lugar distante, podendo até mesmo ser estrangeiro.

ESCORPIÃO

Com a mente alerta, você vai compreender melhor assuntos complexos e também pode aprender muita coisa hoje. Também vai contar com mais clareza sobre qual direção profissional tomar. No lado amoroso, é hora de abrir seu coração e dizer, com sinceridade, o que sente pela pessoa que inspira seu coração na paquera.

SAGITÁRIO

Os astros dão sinal verde para você aperfeiçoar seu tino comercial e cuidar dos seus interesses financeiros. Hoje a Lua favorece a descoberta de novos talentos e competências que poderão ser utilizados em sua profissão. Fechamentos de bons acordos e parcerias podem ocorrer. Na paixão, terá uma visão mais clara sobre quem você realmente é e isso ajudará a refinar sua busca por um novo amor.

CAPRICÓRNIO

Você vai lidar bem com desafios, sobretudo os impostos pelo Sol, que alerta para contratempos no lar. Profissionalmente, atividades administrativas estão em pauta, podendo iniciar projetos que produzirão resultados a médio e longo prazos. Bom momento para pensar em como fazer o dinheiro render mais. Caso seu coração esteja dividido entre dois amores, fique com o mais comunicativo.

AQUÁRIO

Pode sentir mais vontade de ficar em seu canto e pensar na vida. Por outro lado, os trabalhos de pesquisa e a troca de informações ou ensino estão em alta neste dia. Coloque a papelada em ordem e ouça mais a sua intuição, que anda afiada. Na paixão, aposte em seu poder de sedução para conquistar um novo amor, mas terá que se livrar das inibições.

PEIXES

Sol e Plutão alertam que será preciso abrir os olhos com os gastos. A força interior que você possui se intensifica agora e, com esse e outros dons, o momento se mostra oportuno para impulsionar seus projetos. Use seu sexto sentido aguçado para traçar planos concretos e ir atrás de seus sonhos, mesmo os que pareçam mais distantes agora. Nessa caminhada, poderá encontrar uma alma gêmea com os mesmos ideais.

Horóscopo nascido em 14 de abril

Os nascidos a 14 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Virgem. São pessoas de sorte, que não precisam de muito esforço para atingir suas metas e objetivos. As coisas vêm e se encaixam de uma forma natural, as oportunidades aparecem e tudo vai se resolvendo naturalmente. Em geral costumam se entrosar entre os jovens e as crianças e fazer amigos entre eles. Seu número principal, do dia do nascimento é o 15. Os números Juntos formam o 6, de Vênus, que os ligam às Artes, à beleza e à bondade, bem como aos romances conflitantes e as uniões dramáticas no amor.

Anjo do dia

O anjo que rege o dia 14 de Abril é o anjo Haaiah. Este Anjo ajuda a ganhar ou fazer os processos e julgamentos favoráveis à sua causa, ajuda o homem a contemplar as coisas e os atos divinos. Domina a política, os diplomatas, os embaixadores e influencia os jornalistas. Quem nasce sob a sua influência é justo, benevolente, gosta de afetos sólidos, tem apreço pelas soluções lógicas e é dotado de compaixão e equilíbrio. Respeita as leis do Universo e considera a palavra destino como sinônimo de mudança de renovação. Gosta de viajar e se adapta facilmente aos climas, às pessoas e ao idioma. Graças à sua personalidade marcante e à beleza de seu caráter, terá acesso às mais altas esferas sociais. É um mensageiro da paz.